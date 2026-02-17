女優のMEGUMI（44）が、16日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。ゲスト出演したグラビアアイドルの写真を解説した。

番組には現在グラビアアイドルとして活躍する森脇梨々夏、STU48の工藤理子、榎原依那が出演し、現在の仕事内容などを語った。見届け役として、錦鯉の渡辺隆も出演した。

MEGUMIは森脇があぐらをかいてほほえむ写真を見ると「ただ座ってるみたいに見える。けどちゃんとおっぱい寄せて、ちゃんと“あるよ”と。目線はここだぞと。で、少し髪の毛かかってるけど全部かかってない。きちんとメークさんの努力が見えて。意外とこのポーズ辛いんですよ。全然楽って顔でやってる努力が…」と解説。森脇は「メークさんの努力、本当にあります」と語った。

MEGUMIは「あとこれまぶしいですよね。めちゃくちゃまぶしかったと思うんですよ。太陽を1回目つぶって見て、パって開けて撮ったみたいな感じする」と推測すると、森脇は「本当にその通りです。なんでわかるんですか」と驚いた。

MEGUMIは「そうだよね。頑張ってる」と頑張る後輩をねぎらった。渡辺は「ママ（MEGUMI）のグラビア解説めっちゃおもしろい」と太鼓判を押した。

森脇は昨年行われたWBC世界バンタム級王座決定12回戦（井上拓真対那須川天心）でラウンドガールを務めるなど、注目が集まっている。