¡¡¸øÇ§²ñ·×»Î¤äÀÇÍý»Î¤Ø¤Î¡ÖÅÐÎµÌç¡×¤È¤¤¤ï¤ì¡¢Æñ´Ø¤ÎÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡ÊÆü¾¦¡ËÊíµ¸¡Äê£±µé¤Ë¸©Î©Áê¸¶¹â¹»¡ÊÁêÌÏ¸¶»ÔÎÐ¶è¡ËÁí¹ç¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ê£²Ç¯¤ÎÌîÂ¼È»¿Í¤µ¤ó¡Ê£±£·¡Ë¡áÆ±»ÔÃæ±û¶è¡á¤¬¹ç³Ê¤·¤¿¡£Æ±¹»¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£³Ç¯À¸¤Î¹ç³Ê¼Ô¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢Ê¿ÄÍÀì°ì¹»Ä¹¤Ï¡Ö£²Ç¯À¸¤Ç¤Î¹ç³Ê¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¯¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²÷µó¤Ë³Ø¹»¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¸¡Äê£±µé¤Ï£¶¡¢£±£±·î¤Ë»î¸³¤¬¤¢¤ê¡¢ÌîÂ¼¤µ¤ó¤¬¹ç³Ê¤·¤¿ºòÇ¯£±£±·î¤Î£±µé¹ç³ÊÎ¨¤Ï£±£µ¡¦£²¡ó¤È¤¤¤¦¶¹¤Ìç¤À¤Ã¤¿¡££²²óÌÜ¤Î¼õ¸³¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿ÌîÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤ì¤¿¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹ç³Ê¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¶ä¹Ô°÷¤ÎÉã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÊíµ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¡¢ÆÈ³Ø¤ÇÊÙ¶¯¡£¹â¹»Æþ³ØÁ°¤Ë£³µé¡¢¹â¹»£±Ç¯¤Ç£²µé¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÊÙ¶¯ÊýË¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢Ê¿Æü¤Ï£³¡Á£´»þ´Ö¡¢µÙÆü¤Ï£¶¡Á£·»þ´ÖÊÙ¶¯¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºâÌ³½ôÉ½¤ä¼è°ú¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤òÀ°Íý¤·¤Æ·×»»¤·¡¢¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¬Æ³¤½Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¡£³Ú¤·¤¯¤ÆÊíµ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
