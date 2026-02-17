JAIMA¤ÈAIST Solutions¤¬·×Â¬Ê¬ÀÏ¶¦ÄÌ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¶¨Äê¤òÄù·ë
ÆüËÜÊ¬ÀÏµ¡´ï¹©¶È²ñ(JAIMA)¤ÈAIST Solutions(AISol)¤Ï¡¢·×Â¬Ê¬ÀÏÁõÃÖ¤Î¶¦ÄÌ¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡ÖMaiML(¥Þ¥¤¥à¥ë)¡×¤ÎÉáµÚ¤È¼ÂÁõ¤òÄÌ¤¸¤¿Íø³èÍÑÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¡¢2·î1ÆüÉÕ¤ÇÏ¢·È¶¨ÎÏ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
JAIMA¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤ÆÊ¬ÀÏµ¡´ï¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Î¶¦ÄÌ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯5·î¤Ë¤ÏJIS¸¶°ÆºîÀ®ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡ÖJIS K 0200¡×¤ÎÀ©Äê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜÈ¯¤Î¹ñºÝÉ¸½à²½(ISOµ¬³Ê)¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ISO/TC201/SC3¤Ë¿·µ¬¹ñºÝµ¬³Ê¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¹ñºÝÉ¸½à²½³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AISol¤Ï¡¢»ºÁí¸¦¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÁÈ¿¥¡£»ºÁí¸¦¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢MaiML¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à(DPF)¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢AISol¤ÏJAIMA¤ÎÀïÎ¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢MaiML¤Î¼ÂÁõ»Ù±ç¤äÉáµÚ·¼È¯¡¢´ØÏ¢µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤ÇÁê¸ß¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
Î¾ÁÈ¿¥¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢AISol¤ÎDPF»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆMaiML¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¶îÆ°·¿¸¦µæ³«È¯¤¬»º¶È³¦¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
