ホテル変更も…届いたギフトに「驚いてたのはそのためだったんだね」

パドレスのダルビッシュ有投手の妻・聖子さんが15日（日本時間16日）、自身のインスタグラムを更新。バレンタインデーに夫から届いたサプライズプレゼントを報告した。「侍ジャパン」の強化合宿に参加中の右腕からの粋な計らいに、ファンからは「素敵過ぎる旦那様」「いつも2人に感動してます」と称賛の声が上がっている。

ダルビッシュは14日から始まっている宮崎合宿に参加し、日本へ帰国。一方、聖子さんは米国に残り、子どもたちと旅行に出かけていたという。投稿では「パパが次男三男を日本に一緒に連れて行ってくれる事に」と、ダルビッシュが聖子さんの負担を減らすために子どもを連れて帰国したことを明かし、「私達もどこか行こうかとなり、した2人を連れて南の島にきました」と綴っている。

離れ離れで過ごすバレンタインとなったが、ダルビッシュはサプライズを用意していた。聖子さんは「ホテルを2回も変えたのに、バレンタインデーのギフトが届いたのは本当にビックリした」と報告。「ホテル変えた報告しては驚いてたのはそのためだったんだね」「ごめんね 落ち着きのない私で」と、夫の緻密な準備と優しさに感謝した。

ストーリーズでは「ママのテディベア（パパからの贈り物）は娘の物になりました」と、プレゼントの写真も披露。夫婦の仲睦まじい様子に、ファンも感動した様子。「ダルさん、なんて素敵な旦那さん」「ダルさんほんと素敵です」「やっぱりカッコええなぁ、2人とも」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）