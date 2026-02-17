¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¶â¥á¥À¥ë¤ÎÎ¢¤Ç¡ÄÃæ¹ñ¤ÎÁ°²ó²¦¼Ô¥Ú¥¢¤¬°úÂàÉ½ÌÀ¡¡ÅÅ·âÉüµ¢¢ª¥¥ã¥ê¥¢¤ËËë¡Ö¤³¤ì¤¬¸½ÌòºÇ¸å¤Î±éµ»¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë5°Ì¤À¤Ã¤¿»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼À¤³¦¿·¤È¤Ê¤ë158.13ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×¤ò¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î231.24ÅÀ¤È¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÀ¤³¦°ì¥Ú¥¢¡¦ç¡Ê¸ÀÅ¡¢´ÚÁï¤¬º£Âç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó²¦¼Ô¤Îç¡Ê¸ÀÅ¡¢´ÚÁï¥Ú¥¢¤Ï¡ÖA Tapestry of a Legendary Land¡×¤Ë¾è¤»¤Æ½ÏÎý¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¹ç·×208.64ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢5°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Ï¶¥µ»¸å¡¢ÇÛ¿®¤·¤¿µ»ö¤Ç¡Ö2¿Í¤Ï¤³¤ì¤¬¸½ÌòºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÉ¹¾å¤Ç¤Î³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË»Ò¤Î´ÚÁï¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉ¹¾å¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë»×¤¤½Ð¿¼¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ìÅÙ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï½àÈ÷´ü´Ö¤âÈó¾ï¤ËÃ»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤ËÎ©¤Á¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËËþÂ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ì¤Ä¤Î¾¡Íø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡30ºÐ¤Îç¡Ê¸ÀÅ¡¢33ºÐ¤Î´ÚÁï¤Ï¥Ú¥¢¤Î¥È¥Ã¥×¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯³èÌö¤·¡¢2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¡¢2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¤Û¤«¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò2ÅÙÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢2¿Í¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¡Ö¥¹¥¤¥Ï¥ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡2023Ç¯8·î¤ËÃË»Ò¤Î´ÚÁï¤Î²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹´üµÙÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó2µ¨¤Ö¤ê¤ËÅÅ·âÉüµ¢¡£3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤«¤é°¦¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÌ¾¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¥ß¥é¥Î¤ÎÃÏ¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£
