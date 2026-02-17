¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡É¤Î¥Ü¥Ö¤ÏÂ´¶Èー¡ª¡ª¡Ú40¡¦50Âå¡Û¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤♡¡ÖÂç¿Í¤Î¤³¤Ê¤ì¥Ü¥Ö¡×
ÄêÈÖ¿Íµ¤¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¹¤µ¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤³¤À¤ï¤é¤º¤Ë¥ªー¥Àー¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ì¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¡£40¡¦50Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤òÉ½¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤Ê¤ì¤Æ¸«¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥é¥Õ¤Ç¤¤¤Æ¾åÉÊ¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ü¥Ö
½Å¤ß¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ë¥Ü¥Ö¤ÎÌÓÀè¤Ë¡¢¥Ñー¥Þ¤ÇÆ°¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ü¥Ö¤¬´°À®¡£¤³¤³¿ôÇ¯¿Íµ¤¤Îµ¤¼è¤é¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤µ¤òÈ¿±Ç¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Û¤É¤è¤¤½Å¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ý¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤âÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ê¥¸¥§¥ó¥Ì¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÌµÂ¤ºî¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤È¤âåºÎï¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£ÃÈ¿§´ó¤ê¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¥Ä¥ä¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢¼ã¡¹¤·¤¤¥¤¥áー¥¸¤âÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ê¹µ¤¨¤á¥ì¥¤¥äー
¡Ö¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤Æ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¾¯¤·¤À¤±¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢@kzs_hair¤µ¤ó¤Î¼ê³Ý¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¡£²¦Æ»¤Î´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Æâ´¬¤¥Ü¥Ö¤Ë¡¢º£¤Ã¤Ý¤µ¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´é¤Þ¤ï¤ê¤ò·Ú¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½Õ¤Ë»÷¹ç¤¦¤Õ¤ó¤ï¤ê½À¤é¤«¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤â³ð¤¨¤é¤ì¤½¤¦¡£·Ú¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á°È±¤«¤é¥µ¥¤¥É¤Ë¤«¤±¤Æ¤Îº¬¸µ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢È±¤òË¤«¤Ë¸«¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¥¦¥ë¥ÕÉ÷¥¢¥ì¥ó¥¸
Äã¤á¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥ì¥¤¥äー¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¶ßÂ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¥¦¥ë¥Õ¤Ë¶á¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ú¤¯Æ°¤¤ò¤Ä¤±¡¢°Å¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ùー¥¸¥å·Ï¤Ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥¤¥êー¥³ー¥Ç¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¥Ü¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´Ý¤ß¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¥Õ¥©¥íー¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥é¥¤¥ó´¶
ÌÓÀè¤ò¤Ñ¤Ä¤Ã¤ÈÂ·¤¨¤¿¥é¥¤¥ó´¶¤Î¶¯¤¤¥Ü¥Ö¤Ï¡¢¿É¸ý¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°õ¾Ý¡£´Å¤µ¤è¤ê¤â¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤¬¤Û¤·¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ê¥Ä¥ä´¶¤È¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿ÌµÂ¤ºî´¶¤Ï¡¢¥ª¥¤¥ë¥¯¥êー¥à¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î@amimotoki¤µ¤ó¤Ï²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÓÀè¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤òÙæ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ä¹¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@naokisakonÍÍ¡¢@kzs_hairÍÍ¡¢@kitadani_koujiroÍÍ¡¢@amimotokiÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Nae.S