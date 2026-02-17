çõ¤Å¤¯¤·¡¢¥¥¿¤¡¤¡¤¡¤¡¡ª¡ª¡Ê¹¬¡Ë¡Ú¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡Û¥Ó¥¸¥å¤â²Ä°¦¤¤♡¡Öµ¨Àá¸ÂÄê¥±ー¥¡×
½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¿Íµ¤¤Î¡Ú¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡Û¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤¬¤Þ¤µ¤Ë½Ü¤Îçõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¡Öµ¨Àá¸ÂÄê¥±ー¥¡×¤Î¿ô¡¹¡£ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢çõ¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¼ïÎàËÉÙ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËèÇ¯¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¸ÂÄê¥±ー¥¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª çõ¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤Õ¤ì¤ëìÔÂô¥¹¥¤ー¥Ä
Á¯¤ä¤«¤Êçõ¥Ê¥Ñー¥¸¥å¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åçõ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥àçõ¥Õ¥ì¥¸¥§¡×¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°°Ê³°¤Ë¤â¥±ー¥¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿çõ¤¬¤°¤ë¤Ã¤È¾þ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤é²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎìÔÂô´¶¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥«¥¹¥¿ー¥ÉÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ä²ÌÆùÆþ¤ê¤Îçõ¥½ー¥¹¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥¯¥êー¥à¤Î´Å¤ß¤Î¤Û¤É¤è¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥±ー¥¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤¬»Å¾å¤²¤ë²Ú¤ä¤«¥Ñ¥Õ¥§
¡Öçõ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¡¢¥±ー¥¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¤¬¤ªÅ¹¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç´°À®¤¹¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢çõ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á¡ºÙ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ï¡¢çõ¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ë¤ä¥Ð¥Ë¥é¥àー¥¹¡¢¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤ò½Å¤Í¤¿Â¿ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¦ÌÌ¤âÈþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÀÈ´·²¤Îçõ¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ë¥é¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤È¤³¤È¤óÌ£¤ï¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
¸ü¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿çõ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê
çõ¥¯¥êー¥à¤È¤ß¤«¤ó¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Öçõ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Ü¥ó¥Ö¥±ー¥¡×¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÎÃæ¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¥¯¥êー¥à¤Èçõ¥½ー¥¹¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤É½ÌÌ¤Ë¤Ï¸ü¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿çõ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥êー¥à¤È¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ëÁÇËÑ¤ÊÌ£
¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥âー¥É¡×¤Ï¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¤ä¾þ¤ê¤Î°ã¤¤¤â³Ú¤·¤à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¡£¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¡Öçõ¤Î¤¦¤ß¤¿¤ÆÍñ¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥âー¥É¡×¤Ï¡¢¾þ¤ê¤Ëçõ¤ò»È¤Ã¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£@mame48go¤¬¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡¢¥×¥ê¥ó¤ÎÁÇËÑ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Á¯¤ä¤«¤Êçõ¤ò»È¤Ã¤¿¡Öµ¨Àá¸ÂÄê¥±ー¥¡×¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬¤»¤Êµ¤Ê¬¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¶á¤¯¤Î¡Ú¥·¥ã¥È¥ìー¥¼¡Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¹¬¤»¤Ê·Ê¿§¤ÈÌ£¤ò»×¤¦Â¸Ê¬´®Ç½¤·¤Æ¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë