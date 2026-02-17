コベントリー・シティ坂元達裕が、華麗なルーレットからゴールを演出した

イングランド2部コベントリー・シティは現地時間2月16日にチャンピオンシップ第32節でミドルスブラと対戦し、3-1で勝利した。

右サイドハーフで先発したMF坂元達裕は先制点に絡む活躍でチームに貢献。現地メディアの採点ではチーム2位タイの8.5点を獲得した。

前節までの3試合連続で勝利を逃す（2敗1分）などやや足踏みの状況だった2位のコベントリーは、ホームに6連勝中だった首位ミドルスブラを迎えての天王山に臨んだ。チームトップスコアラーのFWハジ・ライトがハットトリックを決める活躍もあり、4試合ぶりの勝利。勝ち点62として、ミドルスブラと1ポイント差で首位へ浮上した。

先発した坂本は前半21分にゴールを演出した。右サイドでボールを持つと華麗なルーレットでのターンでスタジアムを沸かせると、DFを引き付けてフリーのMFジャック・ルドニにパスをつないだ。そして、このルドニのクロスからライトが先制点を奪った。

現地メディア「コベントリー・ライブ」の選手採点で坂本は、ライトの9点に次ぐチーム2位タイの8.5点の高評価が与えられた。「序盤から活発で、トリッキー。回転してのターンで2、3人のマーカーを引き付け、ルドニへとパスをつないでハジの先制点に大きく貢献した」と絶賛されていた。

坂本は今季リーグ戦26試合に出場して4ゴール3アシストを記録。フランク・ランパード監督の下でプレミアリーグ昇格を目指すチームの主力選手としてプレーしている。上位直接対決でもゴールに絡み、大きな存在感を示していた。（FOOTBALL ZONE編集部）