¡Ö¥µ¥á¤«¤é±ßÈ×¤Þ¤Ç¡×ºî¤Ã¤¿Ä¶ÂçÊª±Ç²è´ÆÆÄ¡¡ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤ÎÂ¸ºß¤ò³Î¿®¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤Í¡×
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°»á¡Ê79¡Ë¤Ï¡¢ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡×¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°»á¤¬¡¢¤½¤ÎÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò±Ç¤·¤¿Æ°²è¤ÇÄ¹Ç¯¤ÎÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤Ø¤Î¶½Ì£¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾×·â¥·ー¥ó¡¡¡Ö¥¸¥çー¥º¡×¤ÇºÇ½é¤Ë¥µ¥á¤Ë½±¤ï¤ì¤¿½÷Í¥
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¶¯¤¤¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥á¤«¤é±ßÈ×¤Þ¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ç²è¤ò¿ôÂ¿¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¡¢Ìë¶õ¤ä¡¢¤½¤³¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¶¯Îõ¤Ë¹¥´ñ¿´¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏµå³°¤Ë¤ÏÀ¸Ì¿ÂÎ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¤´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëµ¿Ìä¤âÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤½¤Î¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¸øÉ½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬ºÇÂç¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë