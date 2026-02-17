¸µÁíÌ³Âç¿Ã¡¦¸ÎÊÒ»³¸×Ç·½õ¤µ¤ó¤ò¤·¤Î¤Ö¡¡³Þ²¬»Ô¤¬22Æü¤Ë¡Ö»ÔÌ±Áò¡×¡¡²¬»³
¡¡²¬»³¸©³Þ²¬»Ô¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü¤Ë90ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÁíÌ³Âç¿Ã¤ÎÊÒ»³¸×Ç·½õ¤µ¤ó¡Ê³Þ²¬»Ô½Ð¿È¡Ë¤Î¸ùÀÓ¤ò¤·¤Î¤Ó¡¢Ì½Ê¡¤òµ§¤í¤¦¤È¡¢2·î22Æü¤Ë¡Ö»ÔÌ±Áò¡×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤ò17Æü¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢µì¼«¼£Ä£¤ËÆþÄ£¸å¡¢¾ÃËÉÄ£¼¡Ä¹¤ä²¬»³¸©ÉûÃÎ»ö¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢1989Ç¯¤Î»²±¡Áª²¬»³Áªµó¶è¤Ë¼«Ì±ÅÞ¸øÇ§¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢ÁíÌ³Âç¿Ã¤äÅÞ»²±¡´´»öÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¸å¡¢2015Ç¯¤«¤éÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯11·î¤ËÅÝ¤ì¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢À¯³¦¤ò°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±Áò¤Ï¡¢2·î22Æü¸á¸å2»þ¤«¤é³Þ²¬»ÔÏ»ÈÖÄ®¤Î³Þ²¬»ÔÌ±²ñ´Û¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Áòµ·°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢·ªÈøÅµ»Ò»ÔÄ¹¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ç¤â»²Îó¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹áÎÁ¤ä¶¡¤¨Êª¤Ê¤É¤Ï¼Âà¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£