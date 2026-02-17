¡Ú±Ç²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¡ßÌÜ¹õÏ¡¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡ÙV2¡ª¡¡¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤Ï2°ÌÈ¯¿Ê¡¡
¡¡2·î13¡Á15Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¶½¹ÔÄÌ¿®¼Ò¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Àè½µ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷28Ëü7700¿Í¡¢¶½¼ý4²¯800Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷114Ëü¿Í¡¢¶½¼ý15²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û2·î13¡Á15Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò°ìµ¤¸«¡ª
¡¡2°Ì¤Ï¡¢¶õÃÎ±Ñ½©¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¶äº²¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ¾¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤µ¤ì¤ëµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¤ò´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤¬¡¢½é½µ¶âÅÚÆüÆ°°÷26Ëü2700¿Í¡¢¶½¼ý4²¯600Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢2°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢¸ø³«11½µÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷13Ëü1400¿Í¡¢¶½¼ý1²¯9200Ëü±ß¤ò¤¢¤²¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Îß·×À®ÀÓ¤ÏÆ°°÷1091Ëü¿Í¡¢¶½¼ý148²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡4°Ì¤Ï¡¢¸ø³«3½µÌÜ¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷10Ëü5800¿Í¡¢¶½¼ý1²¯8300Ëü±ß¤ò¤¢¤²¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Îß·×¤Ç¤Ï¡¢Æ°°÷113Ëü¿Í¡¢¶½¼ý18²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡5¡Á7°Ì¤Ï½éÅÐ¾ì¡£5°Ì¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¾å±Ç´ë²è¡Ö·î1 ¥¨¥ô¥¡ EVANGELION 30th MOVIE Fest¡¥2025¡Ý2026¡×¤Î1ºîÉÊ¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ:||¡Ù¤¬¡¢6°Ì¤Ë¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô700ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëºù°æ¤Î¤ê¤ª¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿ÀÄ½Õ½éÎø¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ØËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡Ù¤¬¡¢7°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÈÈºá¾®Àâ¤Îµð¾¢¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥º¥í¥¦¤Î¸¶ºî¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¼ç±é¤Î¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥¯¥é¥¤¥à101¡Ù¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿10°Ì¤Ë¤â¡¢¼·½ï¤ÎºÇ¿·BL¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤È¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¤ÎW¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡Ø½ã°¦¾åÅù¡ª¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¸ø³«37½µÌÜ¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢ÉõÀÚ¤ê¤«¤é255Æü´Ö¤Ç¡¢Æ°°÷1415Ëü¿Í¡¢¶½¼ý200²¯±ß¤òÆÍÇË¡£Ë®²è¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î200²¯±ßÄ¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2·î13¡Á15Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âè1°Ì¡§¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù
Âè2°Ì¡§¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù
Âè3°Ì¡§¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù
Âè4°Ì¡§¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù
Âè5°Ì¡§¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ:|| ¡Ù
Âè6°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ ËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡Ù
Âè7°Ì¡§¡Ø¥¯¥é¥¤¥à101¡Ù
Âè8°Ì¡§¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤ ³Æ±ØÄä¼Ö·à¾ì¹Ô¤¡Ù
Âè9°Ì¡§¡Ø¹ñÊõ¡Ù
Âè10°Ì¡§¡Ø½ã°¦¾åÅù¡ª¡Ù
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û2·î13¡Á15Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò°ìµ¤¸«¡ª
¡¡2°Ì¤Ï¡¢¶õÃÎ±Ñ½©¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¶äº²¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤âÌ¾¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤µ¤ì¤ëµÈ¸¶±ê¾åÊÓ¤ò´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤¬¡¢½é½µ¶âÅÚÆüÆ°°÷26Ëü2700¿Í¡¢¶½¼ý4²¯600Ëü±ß¤ò¤¢¤²¡¢2°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
¡¡4°Ì¤Ï¡¢¸ø³«3½µÌÜ¤Î¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬¡¢½µËö¶âÅÚÆüÆ°°÷10Ëü5800¿Í¡¢¶½¼ý1²¯8300Ëü±ß¤ò¤¢¤²¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Îß·×¤Ç¤Ï¡¢Æ°°÷113Ëü¿Í¡¢¶½¼ý18²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡5¡Á7°Ì¤Ï½éÅÐ¾ì¡£5°Ì¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¾å±Ç´ë²è¡Ö·î1 ¥¨¥ô¥¡ EVANGELION 30th MOVIE Fest¡¥2025¡Ý2026¡×¤Î1ºîÉÊ¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ:||¡Ù¤¬¡¢6°Ì¤Ë¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô700ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëºù°æ¤Î¤ê¤ª¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿ÀÄ½Õ½éÎø¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ØËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡Ù¤¬¡¢7°Ì¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÈÈºá¾®Àâ¤Îµð¾¢¡É¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥º¥í¥¦¤Î¸¶ºî¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¼ç±é¤Î¥¯¥é¥¤¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥¯¥é¥¤¥à101¡Ù¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿10°Ì¤Ë¤â¡¢¼·½ï¤ÎºÇ¿·BL¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤È¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¤ÎW¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡Ø½ã°¦¾åÅù¡ª¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¸ø³«37½µÌÜ¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï¡¢ÉõÀÚ¤ê¤«¤é255Æü´Ö¤Ç¡¢Æ°°÷1415Ëü¿Í¡¢¶½¼ý200²¯±ß¤òÆÍÇË¡£Ë®²è¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î200²¯±ßÄ¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2·î13¡Á15Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
Âè1°Ì¡§¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù
Âè2°Ì¡§¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù
Âè3°Ì¡§¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù
Âè4°Ì¡§¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù
Âè5°Ì¡§¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ:|| ¡Ù
Âè6°Ì¡§¡Ø·à¾ìÈÇ ËÍ¤Î¿´¤Î¥ä¥Ð¥¤¤ä¤Ä¡Ù
Âè7°Ì¡§¡Ø¥¯¥é¥¤¥à101¡Ù
Âè8°Ì¡§¡Ø¶ä²ÏÆÃµÞ ¥ß¥ë¥¡¼¡ù¥µ¥Ö¥¦¥§¥¤ ³Æ±ØÄä¼Ö·à¾ì¹Ô¤¡Ù
Âè9°Ì¡§¡Ø¹ñÊõ¡Ù
Âè10°Ì¡§¡Ø½ã°¦¾åÅù¡ª¡Ù