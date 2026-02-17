2児の母・キンタロー。3ヶ月で5.3キロ減量「産後、体型を戻すのが大変だった」
タレント・はるな愛とキンタロー。が17日、都内で行われた『酵水素328選』PRイベントに登壇。キンタロー。が、3ヶ月で5.3キロ減量したことを明かした。
【膝までショット】ミニスカから足スラリ！アイドル衣装で登場したキンタロー。
2020年に長女、21年に次女を出産したキンタロー。は「2人目の産後、体型を戻すのが大変だったんです」と苦笑い。5.3キロの減量を経て、「衣装が破損をしていたが、それが入るようになりました」と笑顔を見せた。
「子どもを育てながら時間ない中、カフェリーチェ＋を」と具体的な手法を明かし、「無理のない感じでやらせていただきました」と話した。
なお、はるな愛も3か月間の減量に挑戦し、6.6キロ落とした。
「酵水素328選」シリーズは、野菜や果物など328種類の植物発酵エキスと特殊加工した水素パウダーを配合した健康・美容食品シリーズ。酵素と水素によって、健康維持や置き換えダイエットをサポートするサプリメント、ドリンク、スムージーを展開している。
