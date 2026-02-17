¥µ¥¤¥µ¥¤¹õºäÍ¥¹á»Ò¡¡Âè1»ÒÇ¥¿±Êó¹ð¡Öº£¤ÏÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡Ä²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡È¥µ¥¤¥µ¥¤¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖSILENT¡¡SIREN¡×¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¹õºäÍ¥¹á»Ò¡Ê36¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½ºßÍ½Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë2·î 27 Æü¤Î»ä¤¿¤Á¼çºÅ¤Î¡ØSHE SCREAM ROCK vol.2¡Ù¤È3·î1Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤Î³èÆ°¤ÏÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é3·î°Ê¹ß¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¹õºä¤Ï24Ç¯10·î¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£