はるな愛、ニューハーフパブとの出会い語ってイベント中に涙「中学2年かな」 “大西賢示”として演歌歌唱も
タレント・はるな愛とキンタロー。が17日、都内で行われた『酵水素328選』PRイベントに登壇。ニューハーフショーパブとの出会いを振り返り、涙を浮かべる場面があった。
【写真】大西賢示として演歌歌唱中のはるな愛
自身の実体験をもとにしたNetflix映画『This is I』の反響に笑顔を見せたはるな愛。「ニューハーフパブとの初めての出会いは、中学2年かな」と切り出すと、目には涙が浮かんだ。「泣いちゃダメなのに…」と涙をこらえつつ、「そこにいる皆が笑顔で自分らしくいて。そんな場所があるんだと」と振り返った。
続けて「アイドルの曲を歌って、ステージに上がらせていただいたんです」となつかしみ、「鮮明にあの映画を見て思い出すシーンです。その店で和田（耕治）先生に出会うんです。美容整形も自分と向き合うきっかけ、愛せるきっかけだったんだと思います」と語った。
そして、はるな愛は「戸籍も変えていないですが、大西賢示も大事だなと」としみじみ。「小さいときに演歌を歌っていたので、ちょっとだけ歌おうかしら」と演歌をアカペラで披露し、会場を沸かせ、「男演歌をこれから歌っていきたいと思います」と宣言した。
イベントには、キンタロー。もはるな愛の姿で登場。「似てるよね？」「やるよね？」と盛り上がっていた。
「酵水素328選」シリーズは、野菜や果物など328種類の植物発酵エキスと特殊加工した水素パウダーを配合した健康・美容食品シリーズ。酵素と水素によって、健康維持や置き換えダイエットをサポートするサプリメント、ドリンク、スムージーを展開している。
