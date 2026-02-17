ÎëÌÚ¤¨¤ß¡ÖÀèÆü¤ª»ÐÍÍÊý¤È¡×¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤È¤Î´Ú¹ñÎ¹¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬½÷»Ò¹âÀ¸¡×¡ÖÀ¸¤¤ë¥Þ¥Í¥¥ó¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÎëÌÚ¤¨¤ß¡Ê40¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¹Àè¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÈªÌî¤Ò¤í»Ò¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÈªÌî¤Î¡È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥È¥ê¥Ã¥×¡É¤Ç¡ÖÀèÆü¤ª»ÐÍÍÊý¤È¡Ê´Ú¹ñ¤Î¹ñ´ú¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃÎ¿Í¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤¿¡Á¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¿©¤Ù¤Þ¤¯¤êÇã¤¤¤Þ¤¯¤ê¤Î3Çñ4Æü¡×¤È¹ðÇò¡£¿©»öÉ÷·Ê¤ä³¹Ãæ¤òÊâ¤¯»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¡¢¡ÖÂç¿Í¤À¤±¤ÎÎ¹¹Ô¤Ã¤Æ¡¢12Ç¯´Ö¤Ç½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡ª¡©ÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ò¤í¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸å¤í»Ñ¤¬½÷»Ò¹âÀ¸¤ä¤ó¡ÄSEVENTEEN»þÂå»×¤¤½Ð¤·¤¿¤è¡×¡Ö¤·¤«¤·¡¢±Ê±ó¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¼ã¤¤¤·¡¢Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÀ¸¤¤ë¥Þ¥Í¥¥ó¤À¤·¡¢È±¤ÎÌÓ±ð¡¹¤ÇåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÈþ¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤¼¡©Ï·¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£