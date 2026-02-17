¡Ö¤³¤ì¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤½¤¦»×¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×Æó³¬Æ²Ï¡¤¬138.5£í¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤â°Å·¸õ¤ÇÃæ»ß...¥á¥À¥ëÆ¨¤¹
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥× ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à Âç²ñ11ÆüÌÜ/¸½ÃÏ16Æü)
º£Âç²ñ¤«¤é¤Î¿·¼ïÌÜ¡¢¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¤Ï6°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÏÆó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤È¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢2²óÌÜ¤Þ¤Ç¤ò½ª¤¨¤Æ6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª3²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡£Æó³¬Æ²Áª¼ê¤¬138.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤òÈäÏª¤·¡¢¥á¥À¥ë¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë»ÃÄê2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°Å·¸õ¤Ë¤è¤ê3²óÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤ÇÃæ»ß¤Ë¡£2²óÌÜ¤Þ¤Ç¤Î½ç°Ì¤¬Í¸ú¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï6°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸åÆó³¬Æ²Áª¼ê¤Ïº£¤Î¿´¶¤ò¡Ö²ù¤·¤µ¤Ï¤â¤¦ÄÌ¤ê±Û¤·¤Æ¡¢¤à¤·¤íÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢3²óÌÜ¤Ç¤ÎÃæ»ß¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤½¤¦»×¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æó³¬Æ²Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾å½ÐÍè¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¤È¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£Æü¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç3¼ïÌÜÏ¢Â³¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤ê¤«¤¨¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤ó¤Ç¡¢ÎÍÐÒ¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼Ä¾´´¤µ¤ó¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È4Ç¯¸å¤Ø¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£