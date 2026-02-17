ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、各地で競技が行われた。

１６日のフィギュアスケート・ペアフリーで、ショートプログラム（ＳＰ）５位の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、合計２３１・２４点で逆転優勝した。日本勢がこの種目でメダルを獲得するのは初めて。フィギュアスケートでは２００６年トリノ大会女子の荒川静香、１４年ソチ、１８年平昌両大会男子の羽生結弦以来の金メダルとなった。三浦、木原組は団体の銀に続く今大会２個目のメダル。

「信じられない気持ち」

失意のＳＰから一夜明けて迎えたフリーで、三浦、木原組が完璧な演技を見せた。ダイナミックな動きに会場の熱気は最高潮に達し、「信じられない気持ちだった」と木原。フリーで世界歴代最高の１５８・１３点をたたき出し、悲願の金メダルをつかんだ。

冒頭で高さのあるトリプルツイストリフトを成功させ、２人そろっての３連続ジャンプ、男性が女性を押し出すスロージャンプも鮮やかに決めた。終盤のリフトでは互いの手を強く握り合い、木原が三浦を頭上に持ち上げるフィニッシュポーズをとると、観客も総立ちになった。

前日のＳＰは、リフトで２人が手を握り合うタイミングが合わず、体勢を大きく崩した。痛恨のミスに木原は表情を失った。個人戦に先立って行われた団体でフル稼働した疲労か、五輪の魔物か――。そんな臆測も逆境も、見事にはねのけた。

２人には経験から得た信条がある。「積み重ねてきた練習はうそをつかない」。４年前の北京五輪では新型コロナ禍もあって練習環境が限られ、状態を上げられず「どん底」（三浦）だった。焦りながら、それでもトレーニングを続けて復調し、７位。２度の世界選手権優勝も経て「たとえ本番まで調子が悪くても、自分たちが積み上げてきたものが崩れることはない」と確信した。

この日も「ミスをしなければ（優勝の）可能性はあると思っていた」と三浦。自らの軌跡を信じて、頂点に立った。（岡田浩幸）