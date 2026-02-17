パドレスのダルビッシュ有投手（39）の妻で元レスリング世界女王の山本聖子さん（45）が16日、自身のインスタグラムを更新。長女と四男を連れて、南の島へ旅に出かけた様子を公開した。

聖子さんは「小学生組がスキーウィーク？とかいう日本人の私からしたら謎の12日間程のお休みが2月にあるということになり、パパが次男三男を日本に一緒に連れて行ってくれる事に」とつづり、、侍ジャパンのアドバイザーを務める夫が息子2人を連れて、日本へ行っていることを明かした。

「子供達になるべく日本に触れさせたい事が第一なのと、2人をパパが連れて行けば私の負担も減るだろうと考えてくれたパパ」と夫へ感謝。「まてよ、じゃあ私達もどこか行こうかとなり、した2人を連れて南の島にきました」と長女と四男を連れて南の島へ出かけたことを報告した。

「長男はデッカいのと忙しいのでサンディエゴ」と長男はお留守番だったとしつつ「沢山の思い出をありがとう南の島 パパもありがとう」とつづった。

「（キャンセル料かからないと調べては）ホテルを2回も変えたのに、バレンタインデーのギフトが届いたのは本当にビックリした」と聖子さん。「ホテル変えた報告しては驚いてたのはそのためだったんだね ごめんね 落ち着きのない私で」と夫からの愛に茶目っ気たっぷり。

「こんな時期に旅行なんてこの12年間なかったから新鮮でした 南の島の旅は終了しました」と記した。

聖子さんは2006年に結婚し、翌07年に第1子を儲けるも14年に離婚。15年に交際中のダルビッシュとの間に次男を出産。その後、入籍を公表し、17年に三男、19年に長男、22年に四男を出産している。