14日23時55分ごろ、大阪市中央区心斎橋筋の商業ビル周辺で17歳の少年3人が男に刺され1名が死亡する事件が発生した。警察の発表によると、犯人は同市住吉区内に住む21歳の無職・岩崎龍我容疑者で、所持していたナイフで3人を次々に刺していったという。

岩崎容疑者と被害者３人は事件発生の直前にトラブルになっており、激高した岩崎容疑者がナイフで襲ったものと見られている。また岩崎容疑者は動機について「ナイフで威嚇するつもりだった」「殺意はなかった」と供述しているという。

一部報道によると岩崎容疑者は常にナイフを所持しており、仲間にナイフを見せびらかすなどの問題行動があったという。また、岩崎容疑者と被害者は道頓堀のグリコ看板下の遊歩道、通称「グリ下」に日頃集まっており、お互いに面識があったとされる。

本事件が報道された際、ネットでは「職質の大切さ」を訴える声が相次いだ。前述の通り岩崎容疑者は常日頃、ナイフを所持してグリ下へ集まっていた。そのため「警察が事前に岩崎容疑者に接触していればナイフを没収できたのではないか」「グリ下を警察が放置していたのでは」「ナイフを持っている時点で通報ものだろ」という声も多いのである。

現実的な問題として、グリ下に集まっている少年少女たちが大人の説得に応じる可能性は低いため警察による職質はうまくいかなかったのではないだろうか。

だが、グリ下に集まっていた少年少女が多少で良いので情報交換を行い、警察が早い段階で取り締まることが出来れば今回のような「最悪の事態」は防げたかもしれない。