2026年2月14日、カジサックことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太が自身のYouTubeチャンネルを更新。カルディの福袋を紹介した。

今回梶原の妻、ヨメサックが手に入れたのは、税込5500円の食品がメインとなっている福袋だという。まず最初に紹介したのは、イギリスのビスケットやクッキーが入っているパック。ヨメサックは「美味しいビスケット！」と嬉しそうな様子を見せた。次に登場したのは、次男のこじろうが好きだという『豆乳サンドビスケット』。こじろうは「大好き」「嬉しい」と笑顔を見せた。

次は『玄米の食べるスープ』（税込429円）を紹介。カジサックは「こういうのあるの？」と驚いたようで、カルディの品揃えの豊富さに感心した。ヨメサックは「『もへじ』さんのシリーズは全部美味しい」とコメントし、「安心安定」と紹介した。

その後はコーヒー豆やハーブティなどを紹介し、次に紹介したのは、『ミックスナッツおかき ジェノベーゼ風味』。ヨメサックは「とうじ（長男）が大好き」と語り、カジサックは「こじ（次男）はオシャレな味苦手」と、子どもそれぞれの好みについて説明した。その後もお菓子や調味料などを紹介し、動画は終了した。

今回の動画に視聴者からは「めっちゃくちゃ大好き」「可愛すぎる」「素晴らしい」といった声が集まった。

（文＝向原康太）