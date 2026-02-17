KAMIYA¡¢2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖACT - COOL¡×¤òÈ¯É½¡£¿·ÌÚ¾ìFACTORY¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡¢¡È¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¤Ø¤ÎÀÅ¤«¤ÊÌä¤¤
KAMIYA¤Ï2026Ç¯2·î13Æü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤ÎGARDEN ¿·ÌÚ¾ì FACTORY¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤Ê¹½Â¤¤ò»ý¤Ä¶õ´Ö¤Ë¤Ï´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ê¶ÛÄ¥¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ç¡¼¤Î³«»Ï¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖACT - COOL¡×¡£¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎKoji Kamiya¤Ï¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Î¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Courtesy of KAMIYA
¥·¥ç¡¼¤Î³«»ÏÁ°¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿tobi lou¤Ç¤·¤¿¡£¶¯¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÇØ¤Ë¥é¥Ã¥×¤òÈäÏª¤·¡¢¤½¤ÎÀ¼¤È¥ê¥º¥à¤¬¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ë²»¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¤Ï¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of KAMIYA
²»¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ø¤È¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Koji Kamiya¤¬µ¤·¤¿¡Ö»ëÀþ¤ò°Õ¼±¤·¡¢Àµ¤·¤µ¤òÁª¤ÓÂ³¤±¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Î»Ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢À°¤Ã¤¿ÎØ³Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê¶ÛÄ¥¤òÂÓ¤Ó¤¿¿ÈÂÎ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of KAMIYA
¥â¥Ç¥ë¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢tobi lou¤Î¥ê¥º¥à¤È½Å¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£°áÉþ¤ÏÃ±ÂÎ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»¡¢¿ÈÂÎ¡¢¶õ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¸½¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of KAMIYA
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÏÄ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤Î¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¸½¤ì¤ë¿ÈÂÎ¤Ï¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆâÂ¦¤ËÆ°¤¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¾õÂÖ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of KAMIYA
¥·¥ç¡¼¤ÏÌÀ³Î¤Ê·ëÏÀ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¿Ê¹Ô¤·¡¢¤½¤·¤ÆÀÅ¤«¤Ë½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡Öº£¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Å»¤¦¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡¢Åú¤¨¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÌÚ¾ìFACTORY¤Ç¤Î¤³¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢°áÉþ¤ÎÄó¼¨¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡È¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤½¤Î¤â¤Î¤òÄó¼¨¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of KAMIYA
Courtesy of KAMIYA
Courtesy of KAMIYA
Courtesy of KAMIYA
