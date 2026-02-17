【速報】斧やナイフで担当保護司を殺害した罪…36歳男が初公判で起訴内容を認めるも…「守護神様の声に従ってやりました」 2024年5月に発生の大津保護司殺害 弁護側は刑事責任能力争う構え
滋賀県大津市で２０２４年５月、保護観察下にあった３０代の男が担当保護司を殺害したとされる事件。２月１７日（火）の大津地裁での初公判で、男は起訴内容を認めたものの、「守護神様の声に従ってやりました」と述べました。
弁護人は、事実関係は認めた上で、“被告は当時、刑事責任能力がないか著しく制限された状態にあった”として、無罪や刑の減軽を求める構えを示しました。
▽担当保護司をナイフや斧で殺害…
２月１７日（火）の大津地裁での初公判で、飯塚被告は「間違いありません。守護神様の声に従ってやりました」などと述べました。
弁護人は、事実関係は争わないとしたうえで、“飯塚被告は当時、刑事責任能力がなかったか、著しく低下していた”として、無罪や刑の減軽を求める構えを示しました。
▽犯行前に「神戸児童殺傷事件」「酒鬼薔薇聖斗事件」と検索か
検察官は冒頭陳述で、動機面について「仕事がいずれも長続きせず自暴自棄になり、保護観察制度に打撃を与えて政府に報復したいと考えた」と指摘。
また、犯行前にインターネットで「神戸児童殺傷事件」「酒鬼薔薇聖斗事件」などと検索していた点も指摘しました。
飯塚被告の裁判は、裁判員裁判の形で集中的に審理され、判決は３月２日（月）に言い渡されます。