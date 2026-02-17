¡Ú³°¸òÆÃ¸¢°ÍÑ¡ÛÃó¼Ö°ãÈ¿¡ÈÆ§¤ßÅÝ¤·¡É¥ï¡¼¥¹¥È¤Ï¥í¥·¥¢¤ÇÇ¯´Ö1583·ï¡ÖÆþ¹ñ¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¡×¼èºàµñÈÝ
³°¸òÆÃ¸¢¤Ç¡¢³°¸ò´±¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¼Ö¤¬Ãó¼Ö°ãÈ¿¶â¤òÆ§¤ßÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤¬¡¢7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ§¤ßÅÝ¤·¤ò¤ä¤á¤ë¹ñ¤È¤Î¡ÖÆó¶Ë²½¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³°¹ñ¤Î³°¸ò´±¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÊüÃÖ°ãÈ¿¶â¤òÆ§¤ßÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ç¡¢·Ù»¡Ä£¤¬¤Þ¤È¤á¤¿ºÇ¿·¤Î2024Ç¯ÅÙ¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
72¥«¹ñ¤¬Æ§¤ßÅÝ¤·¤¿2793·ï¤Î¤¦¤Á¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¡¢1583·ï¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¡¢208·ï¤Ç¡¢½é¤á¤Æ2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Ï194·ï¤Ç¡¢3°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
5°Ì¤Ï¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢6°Ì¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¡¢Æ±¤¸¤¯6°Ì¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢8°Ì¥¥ë¥®¥¹¡¢Æ±¤¸¤¯8°Ì¤¬¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âµì¥½Ï¢½ô¹ñ¤¬¾å°Ì¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥í¥·¥¢¤ò´Þ¤á¡¢¥½Ï¢¤ò¹½À®¤·¤¿¹ñ¤ÎÂ¿¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±Ãó¼Ö°ãÈ¿¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¸¢¤Ë´ð¤Å¤¯Æ§¤ßÅÝ¤·¤Ï¥í¥·¥¢¤¬Á´ÂÎ¤Î56¡ó¤òÀê¤á¡¢7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Î´Ö¡¢¥ï¡¼¥¹¥È¾å°Ì¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ê¤É¤¬¡¢0·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É¤¬¡¢1·å¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¡¦Ä´ººÊóÆ»Åý³ç¥Á¡¼¥à¤ÎÃÎÌîÍº²ðµ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÆ§¤ßÅÝ¤·¤ò¤ä¤á¤ë¹ñ¤È¤ä¤á¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¡ØÆó¶Ë²½¡Ù¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë·Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¡¢¤ä¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¶¯¤¤ÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ï2025Ç¯¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò·ÑÂ³¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îµ¼Ô¤òÆþ¹ñ¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ÖÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅö¤Ê°µÎÏ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢Âç»È´Û¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÆþ¹ñ¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£