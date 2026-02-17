53歳・はるな愛、3ヶ月で6.6キロ減量「全部充実しています」 アイドル衣装が着られないことも
タレント・はるな愛とキンタロー。が17日、都内で行われた『酵水素328選』PRイベントに登壇。はるな愛が、3ヶ月間で6.6キロの減量に成功したことを明かした。
カラフルなアイドル姿で登場した、はるな愛は「『ミス・インターナショナル・クイーン2009』の時が、頑張った頑張った頑張ったダイエットだったんです。きつい部分もあった」と回想。「ですが、53歳になりまして、ライフワークを充実させながら、太ってきたら、スムージーを飲んでっていうバランスが取れる生活になってきて、全部充実しています」とキラキラとした笑顔を見せた。
「食べることが大好き」だというはるな愛は、スムージーに置き換えてダイエットをしていたそう。「衣装が着られないこともたびたびあった」というはるな愛だが、3ヶ月で6.6キロの減量を達成。「ダイエットは、人それぞれ」としたうえで「私の場合は、ダイエットをしているときにいろいろなやる気が湧き出るんです。新しいことに挑戦したくて、昔習っていた日舞（日本舞踊）を始めたり、ピラティスに行ってみたり、意欲がわいている」と声を弾ませた。
なお、キンタロー。も3ヶ月間の減量に挑戦し、5.3キロ落とした。
「酵水素328選」シリーズは、野菜や果物など328種類の植物発酵エキスと特殊加工した水素パウダーを配合した健康・美容食品シリーズ。酵素と水素によって、健康維持や置き換えダイエットをサポートするサプリメント、ドリンク、スムージーを展開している。
