¡¡ÇÏ¥È¥¯ÊóÃÎ¤Ç¤Ïº£Ç¯¤«¤é²áµî¤ÎÌ¾¾¡Éé¤òÅö»þ¤Îµ»ö¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¶¥ÁöÅÁ¡Û¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¥ß¥é¥¤¥Ø¥Î¥Ä¥Ð¥µ¤¬¾¡¤Ã¤¿£²£°£²£°Ç¯¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¾¡¤Ã¤¿¥ß¥é¥¤¥Ø¥Î¥Ä¥Ð¥µ¤Ï£±£¶Æ¬Î©¤Æ¤ÎºÇÄã¿Íµ¤¡¢Ã±¾¡¤Ï£³Ëü£²£µ£µ£°±ß¤È¤¤¤¦Ä¶Âç·ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥¯¥ë¤ÊÂçÇÈÍð¤À¡£ºÇÄã£±£¶ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥é¥¤¥Ø¥Î¥Ä¥Ð¥µ¤¬¡¢³°¤«¤éÇ÷¤ë¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Æ¥ó¥²¥ó¤ÈÄ¾Àþ¤Ç·ã¤·¤¯¶¥¤ê¹ç¤¦¡£¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÇÏÂÎ¤ò¤¢¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ëÈÄ¤Ø¡£¼ó¤Î¾å¤²²¼¤²¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤ÎÂçÀÜÀï¡£¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿È½Äê¤Î·ë²Ì¡¢Ìó£´¥»¥ó¥Á¤ÎÉ¡º¹¤ÇÇ°´ê¤Î½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£µÓ¸µ¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¤ÇÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿£·ºÐÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£±£·Ç¯£±·î°ÊÍè¡¢Ìó£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±¾¡Ê§Ìá¶â¤¬£³Ëü£²£µ£µ£°±ß¤È¤Ê¤ë¡¢£Ê£Ò£Á½Å¾Þ»Ë¾å£³°Ì¤Î¹âÇÛÅö¤ËÆ³¤¤¤¿ÌÚÈ¨¹ª¤ÏÂç¶½Ê³¤À¡£¡ÖËÜÅö¤ËÇÏ¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÀµÄ¾¡¢¥´¡¼¥ëÈÄ²á¤®¤Æ¤«¤é¡¢Éé¤±¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤È¤Ï¡×¡£
¡¡£±£·Ç¯¤ÎÆü·Ð¾Þ¡Ê£²Ãå¡Ë¤Î¸å¤Ë±¦Á°µÓ¤Î¶þç§±ê¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¡¢£±Ç¯£¶¤«·î¤â¤ÎÄ¹´üµÙÍÜ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£Éüµ¢¸å¤ÏµÓ¸µ¤Î¾õÂÖ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆºäÏ©Ãæ¿´¤ÎÄ´¶µ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤ÎÁ°Áö¤«¤é¥³¡¼¥¹¤Ç¤âÄÉ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂÎ¼Á¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£°ËÆ£ÂçÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖµÓ¸µ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢Á°²ó¤Ï¤¤¤¤¶¥ÇÏ¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢º¹¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤À¡£
¡¡°ËÆ£ÂçÄ´¶µ»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³«¶È£±£²Ç¯ÌÜ¤Î½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎÇÏ¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢²æËý¤·¤¿¤Ö¤ó¡¢²¸ÊÖ¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥¤¥Ø¥Î¥Ä¥Ð¥µ¤ÏÀÄ¿¹¸©¼·¸ÍÄ®¤Î¿ÛË¬ËÒ¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÀÄ¿¹¸©»ºÇÏ¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Ï¡¢£²£°£°£¸Ç¯¤Î¥í¡¼¥º£Ó¡Ê¥Þ¥¤¥Í¥ì¡¼¥Ä¥§¥ë¡Ë°ÊÍè¤ÈÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Î£³¤«·î¸å¤Ë¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£µ£±Àï£¸¾¡¡Ê¤¦¤ÁÃÏÊý£³Àï£±¾¡¡Ë¡£¸½ºß¤ÏÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÍ¶Æ³ÇÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó¤ò¾¡¤Ã¤¿º¢¤È¤Ï°õ¾Ý¤Î°ã¤¦¿¿¤ÃÇò¤¤ÌÓ¤Ë¤Ê¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼Â¿¿ô¤Î¿Íµ¤¼Ô¤À¡£