スタイリッシュかつ斬新な演出で高い支持を集めるガイ・リッチーが、世界中で愛される名探偵シャーロック・ホームズの“原点”を描く型破りでアクション満載のミステリーシリーズ『ヤング・シャーロック 〜オックスフォード事件簿〜』が、3月4日（水）よりPrime Videoにて独占配信開始！ 配信に先立ち、日本語予告、キービジュアル、場面写真・メイキングが一挙解禁された。

『ヤング・シャーロック 〜オックスフォード事件簿〜』概要＆あらすじ

本作品は、『スナッチ』『コードネーム U.N.C.L.E.』『アンジェントルメン』ほかスタイリッシュで爽快なアクションでファンを魅了するガイ・リッチーが監督・製作総指揮を担当。彼が手がけた映画『シャーロック・ホームズ』シリーズ同様の躍動感やウィットに富んだ表現を備えながら、サー・アーサー・コナン・ドイル原作の名探偵を大胆に再解釈し、若き日のシャーロック・ホームズの姿を爆発的なエネルギーで描き出す。

カリスマ性にあふれ、反骨心旺盛な若きシャーロック・ホームズは、後に宿敵となるジェームズ・モリアーティと出会ったことをきっかけに、彼は人生で初めてとなる本格的な殺人事件に挑むことになる。その捜査はやがて世界を股にかけた巨大な陰謀へと発展し、彼の人生を永遠に変える転機となる。

1870年代のオックスフォードを舞台に、さらに海外まで冒険の場を広げながら、本作は、のちにベイカー街で名を馳せることになる以前――無秩序で型破りな若き日のシャーロック・ホームズの知られざる素顔と、その“原点”を描き出す。

本作でシャーロック・ホームズを演じるのは、『アフター』シリーズや『ハリー・ポッターと謎のプリンス』で知られ、『アンジェントルメン』にも出演しているヒーロー・ファインズ・ティフィン。さらに、『英国王のスピーチ』でアカデミー賞主演男優賞を受賞、『ブリジット・ジョーンズの日記』シリーズや『キングスマン』シリーズで知られるコリン・ファース、ドーナル・フィン（『ホイール・オブ・タイム』）、ジーン・ツェン（『三体』）、ジョセフ・ファインズ（『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』）、ナターシャ・マケルホーン（『HALO』）、マックス・アイアンズ（『コンドル』）が出演する。

ガイ・リッチーは本作の第1話と2話を監督し、製作総指揮としても参加。シリーズは『ディープ・ステート』を手がけたマシュー・パークヒルがショーランナーとして企画・脚本・製作総指揮を務め、ダナ・リヴェラ・ギルバート（『VINYL -ヴァイナル- Sex, Drugs, Rock'n'Roll & NY』）、マーク・レステギーニ（『Mr.＆Mrs. スパイ』）、サイモン・マクスウェル（『ディープ・ステート』）、アイヴァン・アトキンソン（『オペレーション・フォーチュン』『アンジェントルメン』）、サイモン・ケルトン（『イーグル・ジャンプ』）、コリン・ウィルソン（『アバター』）が製作総指揮に名を連ねている。また、ハリエット・クリールマンとスティーヴ・トンプソンが共同製作総指揮を務め、モーティブ・ピクチャーズが制作を手がけた。











『ヤング・シャーロック 〜オックスフォード事件簿〜』配信情報

タイトル：『ヤング・シャーロック 〜オックスフォード事件簿〜』（原題：Young Sherlock）

配信開始日：2026年3月4日（水）より世界独占配信開始

話数：全8話 ※一挙配信

出演：ヒーロー・ファインズ・ティフィン、ドーナル・フィン、ジーン・ツェン、ジョセフ・ファインズ、ナターシャ・マケルホーン、マックス・アイアンズ、コリン・ファース

監督：ガイ・リッチー

製作総指揮：ガイ・リッチー、マシュー・パークヒル、ダーナ・ギルバート、マーク・レステギーニ、サイモン・マクスウェル、アイヴァン・アトキンソン、サイモン・ケルトン、コリン・ウィルソン





