桜井日奈子、ネコ愛語る「とんでもない量の癒やしをくれる生き物」
俳優の桜井日奈子（28）が17日、都内で行われたセブンイレブン『にゃんこ発見！』新商品発表会・試食会に登場。ネコへの愛を語った。
【写真】カワイイ…！ねこ店長を優しく撫でる桜井日奈子
イベントにちなみ、ネコのブローチを着けて登場した桜井。小学6年の頃に実家でネコを2匹迎え、現在は17歳になるネコを飼っているという。
子猫の時はやんちゃで、最近は多くは動くなくなったというが「甘えん坊で、自分を人間だと思っているみたいで、枕で仰向けで寝ている」と明かした。
猫の魅力について「ちょっとツンデレなところ」を挙げ、「ご飯だと寄ってきてくれるし、ご飯じゃない時はプイっとする。ツンデレだと思いきや、布団でごろごろして無防備なこともある。とんでもない量の癒やしをくれる生き物だな」と話した。
イベントにはセブンイレブンのCMに登場する「ねこ店長」とともに登壇。写真撮影では、桜井が慣れた様子で“店長”を抱っこし、会場にはほのぼのとした雰囲気に包まれた。
セブン-イレブン・ジャパンは16日から、2月22日の「猫の日」に合わせて猫をモチーフとした6商品を発売した。『にゃんこ発見！』と題し、猫の愛らしいパーツをモチーフにしたパン・スイーツ・アイスから全6種をラインアップした。
