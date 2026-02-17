「トイレに行きたいと言えないくらい、人前で声を出すのが苦手だった」。お笑いコンビ・たくろうの赤木さんは小学生時代から絶望的なコミュ障だったそう。しかし、そんな息子がお笑いの道を選んだときに両親が送ったのは「いい社会勉強になるんちゃうか」という、温かい肯定的な言葉でした。『普通』になれないことを嘆くより、その個性を愛でる。赤木という芸人の原点には、そんな家族の深い眼差しがありました。

【写真】「眉毛がまったく同じ!!」なお父さんと幼少期の赤木さん ほか（5枚目/全13枚）

電車で「トイレ」と言い出せずおもらし

──『M-1グランプリ』優勝、おめでとうございます！最初から、たくろうさんが優勝するのを確信していました。あんなにおもしろい漫才を作るおふたりは、どんなご家族のもとで育ったのか気になります。

きむらバンドさん：母、3歳下の弟、10歳下の妹の4人家族です。小学生のころに両親が離婚して、父親とは今でも普通に会っているんですけど、母ちゃんがとにかくいい母ちゃんで、小さなころから愛情たっぷりに育ててもらいました。反抗期のときもずっと真正面から向き合ってくれて。今も、母ちゃんはもちろん、弟や妹ともめちゃくちゃ仲がいいです。

今もきょうだい仲がいいというきむらバンドさん（いちばん右）

── 赤木さんのご家族はいかがですか？

赤木さん：4人家族で、父は大手企業で働いていて、母は介護施設を経営してて、お姉ちゃんは税理士という、僕以外は、かなりしっかりした人たちです（笑）。

特に父がだいぶ厳しい人で、今でも覚えているのが「ヨーグルト事件」。小学生のころ、学校に提出しないといけないプリントを僕が何日か忘れていたんですよ。そうしたら、父から「お前、プリント持ったんか？」って聞かれて。「あー、持った、持った」って返したのに、「ほんまに持ったんか？」って3回くらい同じことを聞かれたから、僕、イラっときて。「持ったって言ってるやん！」って言い返したんです。

そうしたら、そのとき食べていたヨーグルトごとひっぱたかれて。もう、ヨーグルトが床じゅうに飛び散りました。それを、母がサッと立って雑巾を持ってきて黙って拭くという。その場面をすごく鮮明に覚えています。僕は何も言えずに黙っていて。たしか、アロエヨーグルトだった気がします。

── なかなかハードな状況ですね。赤木さんは反抗期だったのでしょうか。

赤木さん：どうでしょう。たしかに僕もあのときは、口が悪かったんですけど。ただ、子どものころは基本的に人見知りで、家でもおとなしかったですね。

かわいい！幼少期の赤木さん

小学4年生のころに転校したんです。最初はすごくイヤだったんですよ。ただ、父の影響で巨人ファンだったので、「野球をやらせてくれるなら転校してもいい」って言ったんです。そうしたら転校先でリトルリーグのチームに入れてもらえて、そこから、みんなでグラウンドに集まって野球をする毎日が始まりました。

そんなある日、練習試合の帰りの電車で、すごくおしっこがしたくなったことがあったんです。でも「トイレに行きたい」ってどうしても言い出せなくて…。結局おもらししちゃって。父が一緒だったからどうにかなったんですけど。それくらい、人前で声を出すのが苦手で引っ込み思案な子どもでした。

小5の転校初日、ボケてクラス中を笑わせ

── きむらさんは人見知り…ではないですよね？

きむらバンドさん：僕は、小さなころから人見知らずというか（笑）。性格は明るくて、みんなと遊ぶのも大好き。知らない人ばかりがいる場所に行っても苦に思わないし、楽しめますね。それはもしかしたら、子どものころ育った環境のせいかもしれません。

僕が生まれ育った田舎は、子どもが少なかったぶん、全員が知り合いみたいな感じだったんです。だから、「これ持って行け」とか、いつも誰かに声をかけてもらえるんですよ。家に帰ったら、全然知らないじいちゃんが平気で家にいたりして。そんな環境に慣れていたので、年代関係なく、子どもともめちゃくちゃ仲よくなれますね。

小学5年生のころ、その田舎町から松山市内の学校に転校したんです。松山の学校は、僕が育った鬼北町よりも規模がすごく大きくて。鬼北町では10人くらいだった同級生が、一気に100人以上に増えました。だから最初は、「やっていけるかな」って緊張してたんですけど、思いきって転校初日にボケてみたんですね。そうしたらウケたんです。

── すでにお笑い芸人の片鱗が（笑）。ちなみに、どんなボケだったんですか？

きむらバンドさん：会ったこともない後ろの席の子に「久しぶり」って声をかけたんです。みんなから「知り合いなん？」って聞かれて、「知らんねん」って言ったらバーンてウケました。ウケてよかったです（笑）。

そんなことがあって以来、僕にとっては、人に笑ってもらうことが普通の生活になっていました。吉本新喜劇、明石家さんまさん、クレヨンしんちゃん…とにかくおもしろい人やものが好きでしたね。

── 子どものころからすでに芸人の世界へ足を踏み出していたのですね。きっと人気者だったんでしょうね。きむらさんは人にやさしそうな雰囲気もありますし。

きむらバンドさん：僕、めっちゃやさしいです（笑）。人に対してあんまり怒ることがないんですよね。どんなことも、「ま、いっか」ってなるっていうか。ただ、そんな性格なので、お金にもルーズになってしまうこともあって…。人にお金を貸りて返すのを忘れていても「ま、いっか」ってなっちゃったり。何も考えずにお金を使うんで、財布に5万円入っていたら1日で全部使っちゃったり。うれしくなって人にあげちゃったりもしちゃうので。

── それはちょっぴり心配…。赤木さんは、お金の面はいかがですか？

赤木さん：ちゃんとしてるほうだと思います。ギャンブルはしませんし、何年か前までは、積み立てNISAで毎月5000円ずつ積み立ててたんですよ。でも、給料ギリギリの生活が続いて、お金が厳しくなったから1回やめちゃって。まあ、800円くらいは増えていましたね。お金に余裕が出てきたらまたやろうかな。そのときは、きむらさんと一緒に（笑）。

芸人目指すのは「いい社会勉強になるんちゃう？」と

──「芸人の道に進みたい」と言ったとき、ご家族から反対はされませんでしたか？

きむらバンドさん：全然、反対されませんでした。母ちゃんからは、「やらずに終わる人生になるくらいやったら、やってみたら？ダメなら帰ってきたらいい」って、やさしい言葉をかけてもらいました。

赤木さん：僕も全然反対されなかったです。僕、子どものころから家でもまったくしゃべらなかったから、ほんまにコミュニケーションが苦手って家族もわかってたんです。だから、両親とも「芸人さんからいろいろ学べるんやったら、いい社会勉強になるんちゃうか」って送り出してくれました。

…

そんな真逆な性格のふたりが出会ったのが、NSC（吉本総合芸能学院）。1学年上のきむらさんが卒業後、赤木さんに「ひと目惚れ」して声をかけたのだとか。幼少期からコミュ障を発動し、学生時代はバイトを何社もクビになったという赤木さんは、「赤木はそういう人間やから」で許される芸人の世界に入れて「本当によかった」と思っているそうです。

取材・文：高梨真紀 写真：たくろう（きむらバンド・赤木裕）