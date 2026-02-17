¸øÌÀ½Ð¿È¤ÎÀÐ°æ»á¤ò½°±¡ÉûµÄÄ¹¤Ë¡¡ÃæÆ»¤¬Àô»á¤«¤éÊý¿ËÅ¾´¹
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï17Æü¤Î½°±¡³ÆÇÉ¶¨µÄ²ñ¤Ç¡¢¼¡´üÉûµÄÄ¹¤Ë¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¤ÎÀÐ°æ·¼°ì»á¡Ê67¡Ë¡áÈæÎãËÌ´ØÅì¡á¤ò¿ä¤¹Êý¿Ë¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¡£ÃæÆ»¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ½Ð¿È¤ÎÀô·òÂÀ»á¡Ê51¡Ë¡áµþÅÔ3¶è¡á¤È¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àô»á¤Î°Õ¸þ¤äÅÞÆâ¤Ë°ÛÏÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢ÀÐ°æ»á¤ËÊý¿ËÅ¾´¹¤·¤¿¡£18Æü¾¤½¸¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñËÁÆ¬¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£´Ø·¸¼Ô¤¬17Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ»á¤Ïµì·úÀß¾Ê½Ð¿È¡£ÅÞ´´»öÄ¹¤ä¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¡¢ÅÞÂåÉ½¤òÎòÇ¤¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¡¢ÂåÉ½¤ò¼Ç¤¤·¤¿¡£º£·î8Æü¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ÃæÆ»¤ÎÈæÎãÂåÉ½ËÌ´ØÅì¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÌ¾Êí1°Ì¤ÇÅöÁª¤·¡¢¹ñÀ¯Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£