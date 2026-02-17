前回大会金メダリストの３度目の五輪は、まさかの幕切れで終わった。

スキージャンプの小林陵侑選手（２９）が出場した１６日（日本時間１７日未明）の男子スーパー団体は、悪天候による打ち切りで、日本は６位にとどまった。競技の枠を超えて挑戦を続けてきたエースが、再び頂点に立つことはかなわなかったが、混合団体での「銅」に貢献し、確かな実力を示した。（塚本康平）

降りしきる雪は無情にもやまなかった。２人１組で３回飛んだ合計点を競う新種目のスーパー団体。今大会個人種目で二つのメダルを獲得するなど絶好調の二階堂蓮選手（２４）とコンビを組んで臨んだ。

２番手を務めた小林選手の１、２回目は、上位に食い込むジャンプを見せられなかった。それでも、二階堂選手が３回目に１３８メートル５０のビッグジャンプを披露。各国の最終ジャンパーに入る時点で２位につけ、メダルの行方は小林選手の最後のジャンプに託された。

ところが、途中から雪が強まって競技は一時中断となり、そのまま打ち切りに。２回目までの結果で６位が決まった。試合後は、「５分でも待っていればできた状況だったので、飛びたかった。悔しい」と本音をこぼした。

◎

「ビッグジャンプを飛びたい」。２０２２年北京五輪のノーマルヒルで金、ラージヒルで銀メダルを獲得してからも、幾度となく口にしてきた。

その最たる例が、２４年４月にアイスランドの雪山で行った「世界記録」への挑戦だ。周囲からのけがを心配する声も気にせず、遠くへ飛ぶことにこだわった。

標高１１１５メートルに設けられた特設ジャンプ台のスタート地点。周りの山を見下ろす視界の先は、まっさらな雪の大地が広がっていた。恐怖心をのみ込んで勢いよくスタートし、高低差３６０メートルを一気に滑り降りて飛び立つと、滑空時間約８秒のビッグジャンプを見せた。非公認ながら、世界最長記録を３０メートル以上更新する２９１メートル地点で着地した。

スポンサーの飲料メーカー「レッドブル」が企画の様子を配信した動画は、今年１月末時点で２０００万回以上再生され、大きな反響を呼んだ。小林選手と１０年来の友人という本間駿介さん（２９）には、「３００メートル飛びたかった。もう一回チャンスがあればやりたい」と言っていたという。

◎

ビッグジャンプを飛ぶ。その熱意の裏には、「ジャンプ界を盛り上げたい」という気持ちもあった。

金メダリストになった北京五輪後に集まった注目は、なかなか持続しなかった。海外遠征で各国を回る中で、ジャンプ人気の高い欧州の熱気に比べ、日本国内での盛り上がりに物足りなさも感じていた。

「金メダルをとって間もない今だから、やれることがある」。世界記録に挑戦した２４年４月から、地元・岩手県八幡平市で子どもたちにジャンプを体験してもらうイベントを始めた。そして、国内大会で観客にペンライトを持って応援してもらう新たな観戦スタイルも発案した。「まずは興味を持ってもらうことからスタート。あとは僕が結果を出すだけ」と語る。

◎

ところが、２４〜２５年シーズンに試練が訪れた。ワールドカップ（Ｗ杯）初戦を１６位で終えると、その後１０戦を経ても最高で１２位止まり。「（上位選手と）やってる競技が違うとしか思えなかった。楽しくなかった」と振り返る。

復調した今シーズンは、これまでにＷ杯で２勝を挙げ、総合２位につける安定の強さを見せた。ただ、今大会では混合団体でのメダル獲得に貢献したものの、個人種目で表彰台に立つことはできなかった。金メダルを目指した最終種目のスーパー団体は、再開を信じて準備を進めていたスタート地点で最後を迎えた。

「難しい五輪になった」と悔しがりながらも、エースは最後にこう続けた。「全体を通して日本チームの力を見せられた。この後Ｗ杯も続くので、ぜひ追ってほしい」