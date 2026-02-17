脳梗塞からのリハビリに励むお笑いコンビ、入間国際宣言の千葉ゴウ（40）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。脳梗塞を発症して入院中のSKE48の元メンバー鈴木愛來（19）にエールを送った。

鈴木が1月に加入したアイドルグループ「Nu FEEL.」の運営は12日、公式Xで「この度、Nu FEEL.新メンバーの鈴木愛來が脳梗塞を発症したため、入院治療しておりますことをご報告いたします。現在は医師の指示のもと、身体の回復を最優先に、治療およびリハビリに専念しております」と報告。鈴木もその後、自身のXを更新し、入院して治療とリハビリに専念している状況を説明するとともに「温かいお言葉をたくさんいただいていると聞き、胸がいっぱいです。先のことが見えず不安を感じる日々ではありますが、皆様からいただいた応援を胸に、しっかりと回復に専念したいと思っています」とつづっていた。

脳梗塞による失語症からの回復に励む千葉は鈴木に向け「脳梗塞に負けないで下さい」と激励。「同じ病気の者として、応援してます」とメッセージをつづった。

千葉は昨年3月まで脳梗塞で入院し、失語症だと告白。9月に復帰し、漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」3回戦まで進出していた。