¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¡ÖÂÇ¼ÔÅ·¹ñ¡×¤ÇÀ¸¤È´¤¯½Ñ¡¡¸åÇÚ¤Ë¡Ö¿åÊ¬Êäµë¡×¡Ö¿çÌ²¡×¼ÁÌä¹¶¤á
à¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼á¤È¤·¤Æµð¿Í¤«¤é£Í£Ì£Â¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼£²Ç¯ÌÜ¤âÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç£±£°¾¡£±£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¶£´¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤Î´Ä¶¤Ç¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤òÆÀ¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡££±£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£·Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Ç¡¼¥ë¤Ç¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀïÅêµå¡Ë¤Ë½éÅÐÈÄ¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç°ì¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤ÏÈïËÜÎÝÂÇ¤ÎÂ¿¤µ¤À¡£ºòµ¨¤Ï£³£°»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë£³£³ËÜÎÝÂÇ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âËÜµòÃÏ¤È¤Ê¤ë¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÏÉ¸¹âÌó£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹âÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡£¶õµ¤Äñ¹³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÂÇµå¤ÏÈô¤Ó¤ä¤¹¤¯¡ÖÂÇ¼ÔÅ·¹ñ¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤ª¤Þ¤±¤ËÊÑ²½µå¤Ï¶Ê¤¬¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏàÃÏ¹öá¤Î¤è¤¦¤Ê°¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µÕ¶¤ËÂÐ¤·¡¢¿ûÌî¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¸¤»Ä¤ë½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ç¥ó¥Ð¡¼¥Ý¥¹¥È¡×¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ç£±£°Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿ÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥ÉÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¿ûÌî¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÊóÆ»¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¡ÖÈà¤¬Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é°Õ¸«¤òÊ¹¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¥¥ã¥ó¥×¸åÈ¾¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢ÂÎÎÏ¡¢¿åÊ¬Êäµë¡¢¥³¥í¥é¥É¤Î¹âÃÏ¤Ç¼è¤ë½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤Î½ÅÍ×À¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¸åÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Åê¼ê¤ËÉÔÍø¤Ê´Ä¶¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Î·Ð¸³¤Ïµ®½Å¤À¡£¸åÇÚ¤¬Áê¼ê¤Ç¤âà¼ÁÌä¹¶¤áá¤Ë¤¹¤ëìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤â¤¢¤ê¡¢Æ±»æ¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¿ûÌî¤Î²ÃÆþ¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£