ドジャースのデーブ・ロバーツ監督はアリゾナ州グレンデールのキャンプ施設で１６日（日本時間１７日）、トミー・エドマン内野手（３０）を「開幕戦に間に合わない」と負傷者リストで迎えることを明かした。昨年１１月に右足首を手術し、リハビリに専念。２月になり、両打席でのスイングや軽いランニングを始めた。

カリフォルニア・ポスト紙は二塁手の代役を考察。ミゲル・ロハス内野手（３６）が「ベテランの存在感を発揮する」とするも若手２人も候補に挙げた。

ともにメジャー２年目のキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）とアレックス・フリーランド内野手（２４）だ。「今春、発展途上の攻撃面でさらなる成長を見せようと努めている」と期待を寄せた。

「キムは５月初めにメジャー昇格し、最初の３６試合で打率３割８分３厘を記録し、試合の流れを変えるスピード、スムーズな守備に加え、驚くべきパワーも披露した」と称賛。その一方で「その後、打率１割７分５厘にとどまり、メジャー投手の投球にスイングを適応させるのに苦労し、肩の負傷で１か月間欠場した」と弱点を指摘した。

フリーランドは８月２３、２４日のパドレスと首位攻防戦で２試合連続本塁打を放ち、アピールしたが２９試合で打率１割９分、ＯＰＳ０・６０２だった。

「ドジャースにはライアン・フィッツジェラルド、ケストン・ヒウラ、ニック・センゼル、元オールスター選手のサンティアゴ・エスピナルなど二塁手争いに加わりそうなベテランがいるが、エドマンの負傷によって生まれたチャンスはキムとフリーランドが有利だろう」

レギュラー陣の高齢化が指摘される中、２人が飛躍すればドジャースにとってもプラスだ。