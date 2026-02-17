¡ÖPlayStation Portal ¥ê¥âー¥È¥×¥ìー¥äー¡×PS30¼þÇ¯µÇ°ÈÇ¤¬Amazon¤Ë¤ÆÄÌ¾ïÈÎÇäÃæ
¡ÚPlayStation Portal ¥ê¥âー¥È¥×¥ìー¥äー 30¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û 2·î17Æü ÈÎÇäÃæ ²Á³Ê¡§37,980±ß
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¡ÖPlayStation Portal ¥ê¥âー¥È¥×¥ìー¥äー 30¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï37,980±ß¡£
¡¡¡ÖPlayStation Portal ¥ê¥âー¥È¥×¥ìー¥äー 30¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡ÊCFIJ-18030¡Ë¤Ï½éÂå¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÈ¯Çä¤«¤é30Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖPlayStation Portal ¥ê¥âー¥È¥×¥ìー¥äー¡×¤Î¸ÂÄêÈÇ¡£¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ÏÅö»þ¤ÎDUALSHOCK¤ò»×¤ï¤»¤ë¥°¥ìー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖPlayStation Portal ¥ê¥âー¥È¥×¥ìー¥äー¡×¤Ï¼«Âð¤ÎWi-Fi¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆPS5ËÜÂÎ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤âPS5¥¿¥¤¥È¥ë¤òÍ·¤Ù¤ë¡£3D¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢DualSense ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ÈÆ±¤¸µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
