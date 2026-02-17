安藤優子、母顔出しの幼少期ショット公開「お洒落なお母様」「似てますね」と反響
【モデルプレス＝2026/02/17】キャスターの安藤優子が2月16日、自身のInstagramを更新。自身の幼少期のモノクロ写真を公開した。
【写真】67歳ベテランキャスター「似てますね」お洒落ワンピースを着た母公開
安藤は「クローゼットを整理していたら、小さい頃のバレエのお稽古着やチュチュが出てきてびっくり！！」「木綿のお稽古着も発表会用のチュチュも母の手作りだったことを思い出して、胸が熱くなりました」と母が手作りしたバレエ用品を発見したとつづり、当時のショットを投稿。幼少期の安藤がバレエの衣装を着たモノクロの写真を多数公開した。
また、母と、家事手伝いに来ていた女性と、幼少期の安藤の3ショットも併せて披露している。この写真に関しては「母が着ているVネックのワンピース、ジャシー素材で、濃紺に白の縁取りがしてあります」「幼こころに、このワンピースが大好きで、私の白とネイビー好きはこれが原点かと思われます（笑）」（※原文ママ）と解説を加え、自身の色の好みの原点が幼少期に見ていた母のワンピースであることを明かしている。
この投稿には「素敵な思い出ですね」「手作りチュチュ素敵です」「似てますね」「愛溢れるお母様」「微笑ましい」「お洒落なお母様」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
安藤優子、母との顔出しモノクロショット公開
安藤優子の幼少期ショットが話題
