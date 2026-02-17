大沢たかお、街中に上下スウェット姿で降臨「オーラすごすぎ」「引き込まれるかっこよさ」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/02/17】俳優の大沢たかおが2月15日、自身のInstagramを更新。街中でのプライベートショットを公開した。
【写真】57歳大物俳優「オーラすごすぎ」スウェット姿でカフェする様子
大沢は上下黒のスウェットにキャップを被った姿でドリンクを飲む姿や本を持って佇むプライベートショットを投稿。サングラスやマスクで変装などをすることもなく、街中に溶け込む自然体でラフな姿を披露している。
この投稿にファンからは「セクシーで眼福」「スウェットにキャップなのにオーラすごすぎる」「笑顔も素敵」「引き込まれるかっこよさ」「等身がすごい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大沢たかお、黒スウェット姿公開
◆大沢たかおの街中ラフスタイルが話題
