ATEEZ¡¢¡ÈÌµ½ÅÎÏ¥À¥ó¥¹¡É¤Ç»ëÀþ¤ò°µÅÝ¡Ä¿·AL¼ýÏ¿¶Ê¡ØNASA¡Ù¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¸ø³«
ATEEZ¤¬¡¢°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¡ÈÌµ½ÅÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤Ç¿·¤¿¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
2·î16Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êKQ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ATEEZ¤Î13th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOLDEN HOUR : Part.4¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡ØNASA¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛATEEZ¡¦¥½¥ó¥Õ¥¡¡¢¥×¡¼¥ë¤Çµ±¤¯¡ÈÄ¦¹ïÊ¢¶Ú¡É
±ÇÁü¤Ï¡¢¹Ó¡¹¤·¤¤¼Á´¶¤Î¶õ´Ö¤ÎÃæ¤ÇËÉÆÇ¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤¿¥½¥ó¥Õ¥¡¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì½Ö¤Ç»ëÀþ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤¿¡£ATEEZ¤Ï¥á¥¬¥¯¥ë¡¼¤È¤È¤â¤Ë°ì»åÍð¤ì¤Ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤äÌµ½ÅÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿±é½Ð¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢±ÇÁü¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤È´¶³ÐÅª¤Ê²èÌÌÅ¾´¹¤¬¡¢Èà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤¿¡£
¼ýÏ¿¶Ê¡ØNASA¡Ù¤ÏHIPHOP¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢±Ô¤¯ÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬ATEEZ¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯½é½µ¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØAdrenaline¡Ù¤È¤È¤â¤Ë¡ØNASA¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇúÈ¯Åª¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡ÊNASA¡Ë¤¬¡ØNASA¡Ù¤Î²Î»ì¡ÖShoot for the stars like¡×¤ò°úÍÑ¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë·ÇºÜ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
ATEEZ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Èµ±¤¯»þ´Ö¡É¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£13th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOLDEN HOUR : Part.4¡Ù¤Ï½éÆ°Çä¾å154ËüËç°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¡¢ÄÌ»»6ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡È¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¡É¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØAdrenaline¡Ù¤ÏMBC M¡ÖSHOW CHAMPION¡×¡¢KBS2¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡×¡¢MBC¡Ö¥·¥ç¡¼¡ªK-POP¤ÎÃæ¿´¡×¡¢SBS¡Ö¿Íµ¤²ÎÍØ¡×¤Î4ÈÖÁÈ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢²»³ÚÈÖÁÈ4´§¤òÃ£À®¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥·¥ç¡¼¡ªK-POP¤ÎÃæ¿´¡×¤È¡Ö¿Íµ¤²ÎÍØ¡×¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ï¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬È¯É½¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥ÈÍ½¹ðµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ØGOLDEN HOUR : Part.4¡Ù¤Ï¥á¥¤¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖBillboard 200¡×¤Ç3°Ì¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êATEEZ¤Ï6ºîÏ¢Â³¤Ç¡ÖBillboard 200¡×¥È¥Ã¥×3Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯Çä½é½µ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇäËç¿ô¤Ç¼«¸ÊºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ATEEZ¤Ï2·î22Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢3·î3Æü¤Ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¢6Æü¤Ë¥·¥É¥Ë¡¼¡¢14Æü¤Ë¥Þ¥Ë¥é¡¢22Æü¤Ë¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¢28Æü¤Ë¥Þ¥«¥ª¡¢4·î4Æü¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖIN YOUR FANTASY¡×¤ÎÇ®µ¤¤òÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ø¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë