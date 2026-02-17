¡ÖÈà»á¤¬¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È³°Çñ¡×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦»ö¾ð¤Ï¥É¥í¥É¥í¡©¸µK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾×·â¹ðÇò
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Lovelyz½Ð¿È¤Î¥¤¡¦¥ß¥¸¥å¤¬¡¢¾×·âÅª¤ÊÎø°¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¤¡¦¥ß¥¸¥å¤Ï2·î16Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SBS¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥Ë¡¦¥¯¥ó¥Ç¡¦¥Á¥ó¥Á¥ã¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥ß¥¸¥å¡¢¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤È²£ÉÍ¤Ç¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É
¤³¤ÎÆü¡¢3ÂÐ3¤Î¹ç¥³¥ó¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËË×Æþ¤·¤¿¥¤¡¦¥ß¥¸¥å¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤È·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£ÅÐ¾ì¤«¤é¤È¤¤á¤¤òÍ¶¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¹â¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¹ç¥³¥ó¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤ëEXO¤Î¥«¥¤¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢¡ØGrowl¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥Ã¥×¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¡Ö³°¸«¤Ï¸«¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÖÍç¡¹¤ÊÎø°¦¥È¡¼¥¯¤âÅ¸³«¡£¥¤¡¦¥ß¥¸¥å¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà»á¤¬¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ½Ð¤«¤±¡¢ÍâÆü¤Þ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾×·â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÎ¿Í¤Î¸µÈà¤ÎÉâµ¤¤òËÜ¿Í¤ËÃÎ¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈµÁÍý·ø¤¤°ìÌÌ¡É¤âÌÀ¤«¤·¡¢¶Ã¤¤È´¶Æ°¤òÆ±»þ¤ËÍ¿¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥ß¥¸¥å¤Ï²»³Ú¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥é¥¸¥ª¡¢¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌöÃæ¡£ºòÇ¯¤Ï²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ëAOMG 2.0¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMake It New¡×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÅÅ·â¹çÎ®¤·¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¤¡¦¥ß¥¸¥å ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯9·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2014Ç¯¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×LOVELYZ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼·ó¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£7Ç¯¸å¤Î2021Ç¯11·î¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÀìÂ°·ÀÌó¤Î½ªÎ»¤È¤È¤â¤Ë²ò»¶¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î°¦ÕÈ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯5·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë¡ØMovie Star¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2024Ç¯4·î¡¢3ºÐÇ¯²¼¤Î´Ú¹ñÂåÉ½GK¥½¥ó¡¦¥Ü¥à¥°¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯1·î¤ËÇË¶É¤·¤¿¡£