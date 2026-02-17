BTS¤ËBLACKPINK¡¢Wanna One¤Þ¤Ç¤âÉü³è¡¡K-POP³¦¡¢µÙ¤à²Ë¤Ê¤·¤Î¡È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡É¤¬Íè¤ë
µìÀµ·î¡Ê2·î17Æü¡Ë¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢K-POP³¦¤Ï¤à¤·¤íÇ®µ¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç·¿¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¡¢Ê¼Ìò¤ò½ª¤¨¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢µ×¡¹¤ËºÆ½¸·ë¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Þ¤Ç¡¢Ï¢µÙÌÀ¤±¤È¤È¤â¤Ë¡È¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡É¤¬°ìµ¤¤ËËÜ³Ê²½¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¢ºÇ¿·¤Î7¿Í½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´°Á´ÂÎ¤ÇÉü³è¤¹¤ëBTS
Ä¹¤¤¶õÇò´ü´Ö¤ò·Ð¤¿Ê¬¤À¤±¡¢¡ÖBTS¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
BTS¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë3·î20Æü¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ê¥¢¥ê¥é¥ó¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢²»³Ú³¦¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
Ê¼Ìò¤Ë¤è¤ë³èÆ°µÙ»ß¤ò½ª¤¨¡¢ºÆ¤ÓÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄBTS¤Ï¡¢3·î21Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¡¦¸÷²½Ìç¹¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖBTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹Í½Äê¤À¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡È²¦¤ÎÆ»¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ë¡¼¥È¤òÊâ¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë±é½Ð¤Ç¡¢BTS¤Îµ¢´Ô¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤¹¹½À®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
1·î19Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êHYBE¤¬¥½¥¦¥ë»Ô¤ª¤è¤Ó¹ñ²È°ä»ºÄ£¤ËÄó½Ð¤·¤¿»ÈÍÑ¡¦»£±Æµö²Ä¿½ÀÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ÐÀ¯Ìç¡½¶½ÎéÌç¡½¸÷²½Ìç¡½·îÂæ¤Ø¤ÈÂ³¤¯¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ëÍ½Äê¤À¡£
°µÅÝÅª¤Ê´üÂÔ¤Î¤Ê¤«¡¢BTS¤Î5th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØARIRANG¡Ù¤ÏÍ½ÌóÈÎÇä³«»Ï¤«¤é1½µ´Ö¤ÇÀè¹ÔÃíÊ¸406ËüËç¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4·î9Æü¡¦11Æü¡¦12Æü¤Î3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖBTS WORLD TOUR ¡ÆARIRANG¡Ç IN GOYANG¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹ÔÈÎÇä¤À¤±¤ÇÁ´¸ø±é¤¬´°Çä¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¤Ï¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡Ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢4·î17¡Á18Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢ÆîÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤ò½ä¤ëÍ½Äê¤À¡£ÊÆ¥¿¥ó¥Ñ¤È¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¸ø±é¤Ï¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì1¸ø±é¤º¤ÄÄÉ²Ã³«ºÅ¤¬·èÄê¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ï¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¤ËÂ³¤BTS¤¬2ÁÈÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï·×34ÅÔ»Ô¡¦Á´81¸ø±é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢K-POP»Ë¾åºÇÂ¿µ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£BLACKPINK¡¢¡È¤³¤ì¤¾´Ú¹ñ¤ÎÈþ¡É
BTSÉüµ¢¤ÎÌó1¥«·îÁ°¤Ë¤¢¤¿¤ë2·î27Æü¡¢BLACKPINK¤¬¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
½êÂ°»öÌ³½êYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEADLINE¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¡×¤È¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢ºÇ¤âµ±¤¯BLACKPINK¤Î¸½ºß¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤À¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØGO¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Àè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ØJUMP¡Ù¡ØMe and my¡Ù¡ØChampion¡Ù¡ØFxxxboy¡Ù¤ÎÁ´5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬¶ÊÀþÈþ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥È¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢²áÅÙ¤Ê±é½Ð¤òÇÓ¤·¤¿¾åÉÊ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¡£»ëÀþ¤Ò¤È¤Ä¤ÇÍ¥²í¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë»Ñ¤«¤é¡¢BLACKPINK¤¬¤Ê¤¼¡È´Ú¹ñ¤ÎÈþ¡É¤È¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò²þ¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢K-POP¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿BLACKPINK¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤â³¤³°»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤ÏÁá¤¤¡£²»³Ú¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¤ë¥³¥ó¥»¥×¥ÈÎÏ¤¬¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñÅª¾ð½ï¤È¸½ÂåÅª´¶³Ð¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
BLACKPINK¤Ï¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯Á°Æü¤Î2·î26Æü¤«¤é3·î8Æü¤Þ¤Ç¡¢¹ñÎ©Ãæ±ûÇîÊª´Û¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ñÃæÇî¡ßBLACKPINK¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«Í½Äê¤À¡£K-POP¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÎ©Ãæ±ûÇîÊª´Û¤È¸ø¼°¤ËÂçµ¬ÌÏ¥³¥é¥Ü¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆBLACKPINK¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ·ë½¸¡©Wanna One¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢´Ô
°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥°¥ë¡¼¥×Wanna One¤¬Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£
³èÆ°Åö»þ¡¢²»¸»¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦ÏÃÂêÀ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ºÆ·ë½¸¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÈ¯É½Ä¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¡ÈÉüµ¢¡É¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£Mnet¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Wanna One¤Ïº£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¸ø³«¤òÌÜÉ¸¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò½àÈ÷Ãæ¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÊÔÀ®¤äÆâÍÆ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï³Æ½ê¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÆþÂâ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥«¥ó¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡Ê2·î9Æü¤ËÆþÂâ¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¡¦¥°¥¡¥ó¥ê¥ó¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯
3·î¤ÏÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡È·ãÆÍ¡É¤Î·î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤¤¤ÁÁá¤¯¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÃÎ¤é¤»¤¿¥¥à¡¦¥½¥ó¥®¥å¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë´¶ÀË¤«¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¼´¤Ë½ö¾ðÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤òÍ½¹ð¡£3·î4Æü¤Ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëWOODZ¤Ï¡¢¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØDrowning¡Ù¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¯¡£
3·î9Æü¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¥ª¥ó¥æ¤Ï¡¢¿·Éè¡ØTOUGH LOVE¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¿È¤Î²»³ÚÀ¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¤è¤ê¿¿Ùõ¤Ê¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
µìÀµ·î¤ÎÏ¢µÙ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢K-POP³¦¤Î»þ·×¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÏ¢µÙ¸å¡¢¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
´°Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÉüµ¢¡¢ºÆ·ë½¸¡¢¤½¤·¤Æ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿¾¡Éé¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢3·î¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
