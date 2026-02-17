¡Ú¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç32±ß°ú¤¡Û3·î2Æü¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÆü 32(¥ß¥Ë)¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç32±ß°ú¤
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï3·î2Æü¤ò¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÆü¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£3·î¾å½Ü¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÁýÎÌ¤ä³ä°ú¤Ê¤É¤Î´¶¼Õº×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú50%ÁýÎÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡Ò32±ß°ú¤¤Î°ìÎã¡Ó
¢¡ÂÐ¾Ý¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥ó2¸Ä¹ØÆþ¤Ç1¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤ËÜÂÎ²Á³Ê¤«¤é32±ß°ú¤
´ü´Ö:2·î16Æü(·î)¡Á3·î1Æü(Æü)
ÂÐ¾Ý:¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥óÁ´ÉÊ
¢¡ÂÐ¾Ý¤Î¥µ¥é¥À¥Á¥¥óËÜÂÎ²Á³Ê¤«¤é32±ß°ú
´ü´Ö:2·î16Æü(·î)¡Á3·î8Æü(Æü)
ÂÐ¾Ý:¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó 4ÉÊ
¢¡ÂÐ¾Ý¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ë¥É°ûÎÁ¤è¤ê¤É¤ê2ËÜ¹ØÆþ¤Ç1¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤ËÜÂÎ²Á³Ê¤«¤é32±ß°ú¡Û
´ü´Ö:2·î16Æü(·î)¡Á3·î8Æü(Æü)
ÂÐ¾Ý:¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ë¥É°ûÎÁ
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û32±ß°ú¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ¾¤Ë¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö32±ß°ú¡×¥»¡¼¥ë´ë²è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø3·î2Æü¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÆü¡Ù¤ÎPOP¤¬¤Ä¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£