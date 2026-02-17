【トレーニングウルフさん】 7月 発売予定 価格：7,480円

コトブキヤは、美少女プラモデル「トレーニングウルフさん」を7月に発売する。価格は7,480円。

本商品は、同社の美少女プラモデル「創彩少女庭園」シリーズのスピンオフ「○○さん」シリーズ最新作。ボディには成形色を変更した「ドレスアップボディ【L】」を採用、スキンカラーは健康的な日焼け肌をイメージしたカラーDとなっている。

キャミソールとショートパンツを着用している「リラックスウェア」タイプと、別売りの「タイニークローゼット（コトブキヤ限定品）」などの各種ドール服を着せて遊べる「インナーウェア」タイプの2種類のボディがセットになっている。また、インナーと靴下のカラーはストイックな印象のカーキに変更されている。

さらに、ソックスのタイプは膝下からまるごと交換方式で、「ショートソックス」「ハイソックス」「オーバーニーソックス」を選択可能。首ジョイントには「Aタイプ（創彩少女庭園対応）」「Bタイプ（メガミデバイス対応）」「Cタイプ（ドール服対応）」の3種類が付属している。

加えて、ヘアスタイルは「アレンジウィッグ ウルフレイヤーカット」の成形色をホワイトに変更されており、ミリタリーカラーの本体と相性の良いシャープでワイルドな印象を受ける。

表情パーツには、「通常顔左向き」「ドヤ顔右向き」「集中顔」「にらみ顔正面」の4種類が付属。それぞれ塗装済みタイプと未塗装タイプが付属している。また、「ウェポンユニット37 アサルトライフル2」の成形色をブラックに変更したウェポンも同梱されている。

「トレーニングウルフさん」付属品

リラックスウェアタイプ胴体×1 インナーウェアタイプ胴体×1 ショートソックス脚パーツ×左右分 ハイソックス脚パーツ×左右分 オーバーニーソックス脚パーツ×左右分 素足パーツ×左右分 手首パーツ12種：「持ち手（通常）」「持ち手（狭）」「持ち手（広）」「持ち手（丸）」「握り手」「指さし手」「平手」「優雅な平手」「力のこもった平手」「握り拳」「剣持ち手」「銃持ち手」×各左右分※付属する手首は1セットのため、リラックスウェアとインナーウェアタイプの両方を同じ手首パーツにはできません） 首ジョイントAタイプ(リラックスウェア用)×1 首ジョイントAタイプ(インナーウェア用)×1 首ジョイントBタイプ(リラックスウェア用)×1 首ジョイントBタイプ(インナーウェア用)×1 首ジョイントCタイプ(リラックスウェア用)×1 首ジョイントCタイプ(インナーウェア用)×1 首ボールジョイント5mmタイプ×2 首ボールジョイント6mmタイプ×2 オプション足首ジョイント×左右分 胸部関節用スペーサー×2 ヘアスタイルパーツ1種「ウルフレイヤーカット」×1 前髪パーツ2種×1「通常タイプ」「メガネ対応タイプ」 表情パーツ（塗装済みタイプ）「通常顔左向き」「ドヤ顔右向き」「集中顔」「にらみ顔正面」×各1個 表情パーツ（未塗装タイプ）「通常顔左向き」「ドヤ顔右向き」「集中顔」「にらみ顔正面」×各1個 水転写表情デカール×1 ウェポンユニット37 アサルトライフル2×1

(C)KOTOBUKIYA