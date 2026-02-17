【フリッツ・ルメイ Schwarzes Kaninchen Ver.】 9月 発売予定 価格：38,280円

コトブキヤは、フィギュア「フリッツ・ルメイ Schwarzes Kaninchen Ver.」を9月に発売する。価格は38,280円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、真面目で質実剛健なエリート士官「フリッツ・ルメイ」が着せ替え「Schwarzes Kaninchen」の姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

Live2D内のポージングをモチーフに立体化しており、フリッツ・ルメイのしなやかなボディラインを丁寧に造形している。

バニー衣装には繊細なシワを要所に施し、グラマラスなプロポーションを包み込むタイトな衣装表現を追求。エナメル素材をイメージした艷やかな塗装で質感を引き立てている。

柔らかな曲線を描く太ももは、衣装や装飾との境界部分の造形にこだわり、密着感のある薄手のタイツ越しに感じられる肉感を意識して仕上げ、頭部や胸元の装飾、剣やソファなども、イラストを忠実に再現しているほか、ソファの赤い布は、好みで配置できる仕様となっている。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「表情替えパーツ」が付属する。

「フリッツ・ルメイ Schwarzes Kaninchen Ver.」

コトブキヤショップ限定特典「表情替えパーツ」

仕様：塗装済完成品フィギュア（一部組立フィギュア含む） スケール：1/7スケール サイズ：全高 約230mm（台座含む） 素材：PVC、ABS、ポリエステル

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。