RC-DU100

ディスクユニオンは、100SOUNDSと共同開発したリスニング向け楕円針レコードカートリッジ「RC-DU100」を発売した。直販価格は19,800円。MM型で針圧は3g。

開発段階で、7種類の異なるレコード針サンプルを用意し、diskunion、audiounion、100SOUNDSのスタッフによる厳密な試聴と比較検討を経て、最適なサンプルを選定。その後、100SOUNDSのエンジニアが数値面での最適化を行ない、マグネットの強化と配置の見直し、さらにカンチレバーの太径化を施した。

これにより、トレース能力の向上と高音域の再現性が大幅に改善され、「落ち着きがありながらも鮮明で、音楽に自然に没入できるサウンドを実現。音楽の細やかな表現や空気感まで余すことなく再生し、レコードリスニングの楽しさを最大限に引き出すカートリッジ」になったという。重量は15.1g。

100SOUNDSは、2020年に設立された日本発のDJ機器/オーディオ・メーカー。ホームリスニング用のレコード針から高い出力のDJ用カートリッジ、レコードクリーナー、アダプターなどを手掛け、レコード針は日本製にこだわっている。