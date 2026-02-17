¥¹¥º¥½é¤ÎEV¤ÏÁ´¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¡¡e¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¡¹¤¬¸ì¤ë¡Ö¼êÃµ¤ê¡×¡¡À¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È
¥æ¡¼¥¶¡¼ÌÜÀþ¤ÇËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤ò¶ãÌ£
¥¹¥º¥¤Ï¡¢¾®·¿BEV¡Øe¥Ó¥¿¡¼¥é¡Ù¤ÎÆüËÜÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¹¥º¥½é¤ÎEV¤ÏÁ´¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¡ªÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¡Øe¥Ó¥¿¡¼¥é¡Ù¡¡Á´69Ëç
¤Þ¤ºÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØIDS¡Ù¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥¹¥º¥½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿¡¢»ÍÎØÅÅµ¤ÅÅ»Òµ»½ÑËÜÉô»ÍÎØÅÅ»Ò¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯Éô¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢³«È¯²Ý¤ÎÆâ³¤½ãÉ§¤µ¤ó¡£
º¸¤«¤é¥¹¥º¥e¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ë·È¤ï¤ë¾ëÂ¼¤µ¤ó¡¢´äºê¤µ¤ó¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¡£ ÆâÅÄ½Ó°ì
¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥º¥¼Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥«¥é¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÃ´Åö¤·¡¢e¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÀè¹Ô³«È¯»þÂå¤«¤é¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æâ³¤¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Æâ¤ÎÉ½¼¨À°Íý¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¥¹¥º¥¤Ï4.2¥¤¥ó¥Á¤ä7¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù¹ðÅô¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤½¤ì°Ê³°¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë·Ù¹ðÉ½¼¨¤ä¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍ×Ë¾¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¡×
¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÌÜÀþ¤ÇËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤é¤ÎÉ½¼¨¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤ò¶ãÌ£¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤í¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¾ì½ê¡Ë¡Ù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö·Ù¹ðÅô¤¬Â¿¤¤¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°Õ¾¢À¤ò»ý¤¿¤»¤é¤ì¤ºÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¾è¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÀßÄê´Ø·¸¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¡¢ÀßÄê¤ÏÆñ¤·¤¤¤·ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤ÎÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐADAS¤ÎÀßÄê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦µ¡Ç½¤À¤È¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆÃµö¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤º¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦µ¡Ç½¤«¤ò¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÇ§¼±¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
BEV¤À¤«¤é¤³¤½ÁÇÄ¾¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀß·×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Þ¤ï¤ê¤ÈÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
»ÍÎØ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀß·×ÉôBEV¥¢¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£Àß·×²Ý²ÝÄ¹¤Î¾ëÂ¼Íµ¹¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥È¥è¥¿¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¥¹¥º¥¤Î3¼Ò¶¨¶È¤Ç³«È¯¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥È¥è¥¿¤Î³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÅëºÜÊýË¡¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥óÀ©¸æ´Ø·¸¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥¹¥º¥¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¾®¤µ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç°Â¤¯¡¢·Ú¤¯¡Ù¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
e¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ë¤ÏÀè¹Ô³«È¯¤Î»þÅÀ¤«¤é·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Æâ³¤¤µ¤ó¡£ ÆâÅÄ½Ó°ì
ÆÃ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç½Å¤¯¤Ê¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥Á¥í¡¼¥É¥Ñ¥¹¹½Â¤¡Ù¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾×ÆÍ»þ¤Ê¤É¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈµÛ¼ý¤·¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤ÏÃ»¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¹âÄ¥ÎÏ¹ÝÈÄ¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤ÏÄÌ¾ï¤Î¹ÝÈÄ¤è¤ê¤âÇö¤¯¤·¤Æ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢·Ú¤µ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·À®·¿¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¹äÀ¤ÏÍî¤Á¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÄ¸ü¤ò¤¤¤Á¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¹½Â¤¤âºÇÅ¬²½¡£¥Ö¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤â»È¤Ã¤Æ¹äÀ¤ò¹â¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢BEV¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥£¥é¡¼¥Í¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥µ¥¤¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥í¥ó¥µ¥¤¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÆ±ÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁÇÄ¾¤ÊÀþ¤¬°ú¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹äÀ³ÎÊÝ¤È¾×·âµÛ¼ý¤òÎ¾Î©½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾ëÂ¼¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î´äºê¡Êºê¤ÏÎ©¤µ¤¡Ëµ®»Ê¤µ¤ó¤Î¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÍÍ¤ËBYD¤«¤é¶¦Í¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤â¡¢¾×ÆÍÀÇ½¤â´Þ¤á¤Æ¡Ø¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Î¹äÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¡¢³«È¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¥µ¥¤¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤â¼ÖÂÎ¹äÀ¤Î°ì½õ¤È¤¹¤ëÊý¼°¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï»î¤·¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤è¡¢¤È¤¤¤¦À¤³¦
¤½¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¥¹¥º¥½é¤ÎBEV¤ò¡¢¤É¤¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë±Ä¶ÈÅý³çÉôÆüËÜ±Ä¶È´ë²èÉôÅÅÆ°²½¿ä¿Ê²Ý²ÝÄ¹¤ÎµÈÅÄ¡ÊµÈ¤Ï¤Ä¤Á¤è¤·¡Ë¿µ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖµÞ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÇä¤ì¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
º£Ç¯Æ³Æþ¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖBEV¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥º¥¤ÏÃÏ¤Ê¤é¤·¤ò¿µ½Å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ ÆâÅÄ½Ó°ì
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Ï¡¢¡Ê¿©¤ï¤º·ù¤¤¤Î¡Ë±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÊÀë¶µ»Õ¤Î¡Ë¥¶¥Ó¥¨¥ë¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¥¹¥º¥¤Î¾ì¹ç¡¢¶ÈÈÎ¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ê¤É¡Ë¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤ÏEV¤â¼è°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤«¤éÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£e¥Ó¥¿¡¼¥é¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËEV¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¾è¤ê´¹¤¨ÁØ¤Ë¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ÎÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°·¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¡£¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ïe¥Ó¥¿¡¼¥é¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½Äê¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖBEV¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï»î¤·¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤è¡¢¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Þ¤µ¤ËÉÛ¶µ³èÆ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¶µ°é¤â°ìÊâ°ìÊâ³Î¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢e¥Ó¥¿¡¼¥éÅêÆþ¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ê¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¡£¤·¤«¤·¡¢Àè¹Ô³«È¯»þÅÀ¤«¤éÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤â»Ç¤¨¡¢ÆÃ¤Ë·ÚBEV¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±Ä¶ÈÌÌ¤Ç¤ÏÃÏ¤Ê¤é¤·¤ò¤·¤ÆÈÎÇä´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÇä¤ë¤Î¤Ï¿Í¡£¤½¤³¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤³¤½¡¢Âæ¿ô¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤À¡£