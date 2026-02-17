µð¿Í¡¡Â§ËÜ¹·Âç¤¬¡Ö¥Þ¡¼·¯½Î¡×¤ÇÅú¤¨£Ç£Å£Ô¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿£²¿Í»þ´Ö¤Ë¡Ö»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ
¡¡¡Öµð¿Í½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±£·Æü¡¢ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤¬£±£·Æü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¡È¥Þ¡¼·¯½Î¡É¤ò»Ö´ê¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¾¤ÎÎÙ¤Ç¡¢Â§ËÜ¤¬·¹¼Ð¤ò»È¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â§ËÜ¤Ï¡Öº£¼«Ê¬¤¬²ò·è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤ÂÎ¤Î²ÝÂê¡£¡ØºòÆü¤Î¥·¡¼¥È¡ÊÂÇ·â¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÎÂ¤Î»È¤¤Êý¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤«¤éÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡Ê¼«Ê¬¤ÎÆ°¤¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â§ËÜ¤ÎÅêµå¤ò¡¢ÅÄÃæ¾¤¬¸å¤í¤«¤é¸«¤Ä¤á¡¢¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¡¢ÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â§ËÜ¤ÈÅÄÃæ¾¤Ï³ÚÅ·»þÂå¤Ë¤âÆ±Î½¤Ç¡¢º£Ç¯¤«¤é¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤ÆºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Â§ËÜ¤Ï¡ÖËÍ¤¬º£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤â¡Ø³Î¤«¤Ë¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¥Ò¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ø¤³¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤«¤á¤¿¤ó¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â§ËÜ¤ÈÅÄÃæ¾¤Ï£±£¶Æü¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£