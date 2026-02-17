“地上約150メートル”日本一高いスタバ誕生へ 新商品『コルネッティ サクラ』も登場
スターバックス コーヒー ジャパンは、カフェベーカリー「スターバックス リザーブ（R） カフェ」の2号店となる「スターバックス リザーブ（R） カフェ東京スカイツリータウン30F店」を、3月10日にオープンする。東京ソラマチ（東京都墨田区）30階、地上約150メートルに位置し、日本一高い場所にあるスターバックス店舗となる。
【写真】新たに登場『コルネッティ サクラ』
同店では、スターバックス リザーブ（R）のエスプレッソを使ったラテと、イタリアンベーカリー「プリンチ（R）」のコルネッティを楽しめる。晴れた日には東京スカイツリーや都心、関東平野、さらには富士山まで望むことができ、夕方から夜にかけて移り変わる景色も魅力だ。春には隅田川沿いの桜を30階から眺めることもでき、ここならではの“天空のお花見”が体験できる。
店内は、気軽に利用できるカウンター席、眺望を楽しめるテーブル席、ゆったり過ごせるラウンジ席の3ゾーン構成。利用シーンに合わせて選べる全80席を備える。
また、2月27日からは、新商品『コルネッティ サクラ』が登場。発酵バターが香るサクサク生地に、カスタードクリームと桜エキス、桜パウダー、塩を合わせた桜クリームを絞った一品で、持ち帰り481円、店内利用490円（税込）。
同商品は、『クラシック ダブル トール ラテ』（持ち帰り746円、店内760円／税込）にディップして楽しむ“サクラ ディップ”体験も提案。おすすめコンディメント「サクラ ブルーミング パウダー」を加えることで、桜の香りと優しい甘みが広がる春らしい味わいを楽しめる。なお、パウダーは一時欠品や早期終了の可能性がある。
営業時間は10時から23時（ラストオーダー22時30分）。
