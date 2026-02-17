¡Ö°ì½Ö190¤Ã¤Æ½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¹ï¤ó¤À¡ÈMAX SPEED¡É¤Ë°¢Á³¡¡¤³¤ì¤¾À¤³¦ºÇÂ®¥é¥ê¡¼¤Ê°µ´¬¸÷·Ê¡¢¥×¥é¥À¸æÁâ»Ê¤¬·ãÁö¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×Ãæ·Ñ¤É¤è¤á¤¯
¡ÚWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè2Àï ¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
¡Ú±ÇÁü¡Û190km/hÄ¶¡ªMAX SPEEDÅþÃ£¡¢°µ´¬¤Î¸÷·Ê
¡¡2·î15Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ËÂè2Àï¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡£¶¥µ»3ÆüÌÜ¤Ë¡¢°ìÌÌ¤òÀã¤ÈÉ¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¥³¡¼¥¹¾å¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤ÎGR¥ä¥ê¥¹¤¬¶Ã¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤¿¥·¡¼¥ó¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥Ù¥ë¥Æ¥ê¤À¡£ÍÌ¾¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØPRADA¡Ù¤Î¸æÁâ»Ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥é¥ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤³¤³¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë¤â¥È¥è¥¿¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¥Ù¥ë¥Æ¥ê¤Ï¶¥µ»3ÆüÌÜ¥Ç¥¤3¤ÎSS10¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹ëÃÀ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÈ¾¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¶è´Ö¤Ç¡¢Àã±ì¤ò´¬¤¾å¤²¤Ê¤¬¤éÇúÁö¡£²òÀâ¤ÎÃÝ²¬·½»á¤¬¤³¤Î°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä°ì½Ö190¤Ã¤Æ½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉ½¼¨¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¶·¤ÎºûÀî¥¢¥Ê¤â¡Öº£¡¢¤Á¤ç¤¦¤É192km/h¡£MAX SPEED¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤½¤Î¿ôÃÍ¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¡£
Ç¯´Ö¶þ»Ø¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥é¥ê¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸÷·Ê
¡¡¥·¡¼¥º¥óÍ£°ì¤Î¥Õ¥ë¥¹¥Î¡¼¥é¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï¥³¡¼¥¹Á´°è¤¬Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°µÀãÏ©¤äÅà·ëÏ©ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ë¥¿¥¤¥ä¤Î»ÈÍÑ¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¤¬Àã¤Î²¼¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¥°¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·Àã¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑÂ®ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò2ÈÖ¼ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Ù¥ë¥Æ¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¿·Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ©ÌÌ¤ÏÉÔÍø¤ËÆ¯¤¯¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎµÕ¶¤òÄ·¤Í½ü¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤¿¡£¤É¤³¤Ë¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ßÂ³¤±¤¿¥Ù¥ë¥Æ¥ê¤ÎÂçÃÀÉÔÅ¨¤µ¤È¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½²ÄÇ½¤È¤·¤¿GR¥ä¥ê¥¹¤ÎÀïÆ®ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2026¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë