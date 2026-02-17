ビッグエコー、グランドメニューを大幅刷新 松屋が“うどん”で楽しめる 1週間限定で「フード全品半額祭」も
第一興商は、カラオケルームビッグエコーのグランドメニューを、25日よりリニューアルする。リニューアルを記念して、同日から3月3日までの1週間限定で「フード全品半額祭」を全440店舗で実施する。
【写真】“牛丼”ではなく牛肉うどん！松屋の味をビッグエコーで
今回のリニューアルは、2次会需要だけでなく日常の食事やパーティーなど、あらゆるシーンに対応できるよう幅広いメニューを取りそろえた。
韓国の人気食品ブランド「bibigo（ビビゴ）」、世界中で愛されるチョコレートブランド「HERSHEY‘S（ハーシー）」および牛めし・定食チェーン「松屋」との豪華コラボレーションメニューや有名ラーメン店監修の「〆の一杯」シリーズを追加したほか、ドリンクメニューの拡充なども図った。「フード全品半額祭」では、生まれ変わった同店の新グランドメニューを手軽に体験できる。
「bibigo」の本格マンドゥをカラオケにぴったりの揚げ餃子で提供。また、「HERSHEY‘S」のチョコレートシロップをぜいたくに使用した『ハーシーチョコレートパンケーキ』『ハーシーチョコレートパフェ』が登場する。さらに、「松屋」の牛めしの具をふんだんに使用した“うどん”も。
大阪の有名ラーメン店が監修した「〆の一杯」シリーズには、自慢の自家製麺で話題の人気店「桐麺」が監修した『淡麗醤油』が登場。すっきりとした味わいの中にうまみが凝縮されたこだわり抜いた一杯となっている。食べログ百名店8年連続受賞の名店「らーめん香澄」が監修した『味噌』は、濃厚ながらも飲みやすいスープが特徴の満足度が高いラーメン。泡立つ濃厚スープで注目の評判店「小麦と生きる道」が監修した『豚骨』は、クリーミーで奥深い豚骨スープが麺によく絡む食べ応えのある一品となっている。
また、こだわりとトレンドを追求したフードメニューも。『辛麺』は、刺激的な辛さがやみつきになる、やさしい口当たりのそば粉入り麺を使用したヘルシーな一品。『濃厚カルボナーラ』は、くん製パンチェッタが香る平打ち麺仕立てで、より一層コク深くリッチな味わいに進化した。もっちり食感で評判のプレミアム生地ピザシリーズに『プレミアムペパロニピザ』が登場。
さらに、ドリンクメニューも大幅に拡充する。世界中で親しまれているテキーラブランド「ホセ・クエルボ」をコーラやジンジャーエールなどで割ったカクテルが3種登場。爽やかな香りと甘さ、スムーズな後味で食事との相性も抜群。
梅干し本来のうまみを余すことなく生かした「梅干しまるごと粉砕製法」により、唯一無二のしょっぱ旨さを実現した「男梅サワー」は2種、すっきり飲みやすいフレーバーティーコレクション“TEAコレ”は5種登場する。お酒のような複雑な味わいや余韻を楽しめる、「ZEROPPA（ゼロッパ）」を使用したノンアルコールサワーは4種。オーク樽で12ヶ月以上熟成させた複雑で芳醇な香りが特徴の高品質な味わいが特長のブルーアガベ100％使用プレミアムテキーラ“1800アネホ”、夜のカラオケでも時間を気にせず楽しめるゼロカフェインのエナジードリンク「モンスターエナジードリンク」も注文することができる。
