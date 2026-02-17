¤ª¤¤¤·¤¯Â³¤¯¡¢¤«¤é¤ÀÁÛ¤¤¤Î¿·½¬´·¡£¡Ú¥«¥´¥á¡ÛÏÃÂê¤Î¥È¥Þ¥È¥±¥¢¤òAmazon¸ÂÄê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
無理せず続く健康ルーティン。【カゴメ】話題のトマトケアをAmazon限定で手に入れよう!
¥«¥´¥á¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¿©±öÌµÅº²Ã200ml¡ß30ËÜ¥Õ¥ëÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡£ËÜÉÊ¤Ë¤Ï¥ê¥³¥Ô¥ó¤ÈGABA¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¥ê¥³¥Ô¥ó¤Ë¤Ï·ìÃæHDL(Á±¶Ì)¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òÁý¤ä¤¹µ¡Ç½¤¬¡¢GABA¤Ë¤Ï¹â¤á¤Î·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ìÃæ¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ä·ì°µ¤¬¹â¤á¤ÎÊý¤Ë¤ª´«¤á¡£1Æü1ËÜ(200£í£ì)¤òÌÜ°Â¤Ë¡£ ¸¶ºàÎÁ¡¦À®Ê¬ ¥È¥Þ¥È(Í¢ÆþËô¤Ï¹ñ»º)
¥«¥´¥á¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡Ö¤è¤¤¸¶ÎÁ¡×¡ß¡Ö¤è¤¤µ»½Ñ¡×¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥È¥Þ¥È¤ò¤·¤Ü¤ë¤À¤±¤Î¥«¥´¥á¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¸¶ÎÁ¤Î¥È¥Þ¥È¤¬Ì¿¡£
¼Â¤Ï¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·ìÃæ¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ë¤ÏÁ±¶Ì(HDL)¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤È°¶Ì(LDL)¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£°¶Ì(LDL)¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢Áý¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹â¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¡áÂÎ¤Ë°¤¤¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤¬¤Á¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ÏºÙË¦Ëì¤ÎÀ¸À®¤ä¡¢»é¼Á¤ÎÊ¬²ò¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÀ®Ê¬¤À¡£°¶Ì(LDL)¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ë¤â¡¢·ìÃæ¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òÁ´¿È¤Ë±¿¤Ö¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ë¡£
GABA¤¬¹â¤á¤Î·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¡£GABA¤Ï¥¢¥ß¥Î»À¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢·ì°µ¹ß²¼ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢·ò¹¯µ¡Ç½À®Ê¬¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÌîºÚ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Þ¥È¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¤ÎGABA¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
