¡¡17Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬Â³Íî¤·¤¿¡£Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é¤Î²¼¤²Éý¤Ï°ì»þ500±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Áê¾ì¤Î²áÇ®´¶¤«¤éÇä¤êÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ451±ß86Á¬°Â¤Î5Ëü6354±ß55Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï32.25¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3755.13¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤¬µÙ¾ì¤Ç¼è°úºàÎÁ¤ËË³¤·¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÇã¤¤¿Ê¤á¤ëÆ°¤¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£Ê¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µ¤ËÂç¤¤¯ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤ÎÍø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ëÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤äÈ¾Æ³ÂÎ¸¡ººÁõÃÖÂç¼ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤Î°ì³Ñ¤Ç²¼Íî¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£